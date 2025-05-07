家電股分析｜海爾智家前景有隱憂？
07/05/2025
嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/05/2025 16:44
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/05/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/05/2025 16:44
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/05/2025 16:25
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