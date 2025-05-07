港股 | 午市前瞻 | 國新辦政策未達預期 中美談判仍艱難恒指下調壓力大

中國人民銀行行長潘功勝今早在國新辦發布會上宣布，降準0.5個百分點，並降低政策利率0.1個百分點。恒指高開逾500點，重上23000大關。惟A股反應冷淡，上證綜指半日僅升0.6%，深證成份指數微升0.2%。恒指盤中高見23197後掉頭向下，高位急回423點，半日收報22773，升111點或0.5%，主板成交超過1480億元。恒生中國企業指數報8282，升20點或0.3%。恒生科技指數報5227，跌11點或0.2%。

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曾永堅：國新辦政策力度未符合市場預期

今天盤前國新辦舉行新聞發布會，介紹「一攬子金融政策支持穩市場穩預期」措施，受政策支持，恒指開市即企上五十天線，高見23197點，及後升幅收窄。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，本次會議整體政策力度未達市場預期。例如，下調政策利率0.1個百分點，從目前的1.5%調降至1.4%。曾永堅指出，僅僅降0.1個百分點，降息的象徵意義大於實際的刺激效果，對企業貸款有一定幫助，但對實體經濟的正面影響輕微。

其次，在推動資金進入股市方面，曾永堅認為，是次金融措施是「舊瓶新酒」，只是合併了此前已有的措施，並沒有增加入市金額。

在財政政策方面，國新辦提出，增加3000億元人民幣科技創新和技術改造再貸款額度，由目前的5000億元人民幣增加至8000億元人民幣，持續支持「兩新」政策實施。設立5000億元人民幣「服務消費與養老再貸款」，引導商業銀行加大對服務消費與養老的信貸支持等。但曾永堅表示，針對消費的措施也多限於貸款，缺乏直接現金補貼，如消費券、津貼等。但問題是在當前經濟環境下企業和個人貸款需求仍趨保守，政府提高貸款額度，不一定意味著貸款量會上升。政策效果取決於企業和個人對經濟前景的信心及還款能力。

今日內銀股和中資金融板塊炒起，但曾永堅提醒道，降準理論上雖能增加銀行貸款能力，但在當前經濟環境下，貸款需求未必上升。而且若息差持續收窄，銀行增加貸款反而會壓縮利息收入。

中美談判或是美方提出更多要求的開端

另外，中美關稅戰迎轉機，雙方高層官員將就經貿問題正式接觸。國務院副總理何立峰5月9日至12日訪問瑞士，訪瑞期間，何立峰副總理作為中美經貿中方牽頭人，將與美方牽頭人美國財政部長貝森特舉行會談。

曾永堅表示，憧憬中美談判是恒指近期展開升勢的推動力之一，是次會談亦兌現了市場預期。但相信作為「中美貿易戰2.0」的談判將是漫長且崎嶇的。曾永堅指出，特朗普對華態度強硬是其獲得選民支持的政治籌碼，此次的中美貿易戰只會比其第一任任期更強硬。談判開始不代表中美關係改善，反而可能是美國對華提出更多要求的開端。貿易領域最糟糕的情況已出現，難以進一步惡化，但需警惕談判引發其他領域的爭端，例如科技、金融、醫療等。曾永堅提醒，近期特朗普頻繁利用關稅向其他國家施壓，要求配合美國一起圍堵中國。

恒指修正壓力大，支持位在21800點

對於恒指後市走勢，曾永堅表示，雖然今天恒指企上50天線，但考慮到中美談判的不確定性，需觀察未來3至5個交易日恒指能否穩守50天線。他認為，短期內恒指可能在50天線上下波動，並且有較大的修正風險。若修正，關鍵支撐位在21800點左右。

中行股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

建行股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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