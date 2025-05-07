  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 國新辦政策未達預期 中美談判仍艱難恒指下調壓力大

07/05/2025

　　中國人民銀行行長潘功勝今早在國新辦發布會上宣布，降準0.5個百分點，並降低政策利率0.1個百分點。恒指高開逾500點，重上23000大關。惟A股反應冷淡，上證綜指半日僅升0.6%，深證成份指數微升0.2%。恒指盤中高見23197後掉頭向下，高位急回423點，半日收報22773，升111點或0.5%，主板成交超過1480億元。恒生中國企業指數報8282，升20點或0.3%。恒生科技指數報5227，跌11點或0.2%。

 

港股 | 午市前瞻 | 國新辦政策未達預期 中美談判仍艱難恒指下調壓力大

（Shutterstock圖片）

 

曾永堅：國新辦政策力度未符合市場預期

 

　　今天盤前國新辦舉行新聞發布會，介紹「一攬子金融政策支持穩市場穩預期」措施，受政策支持，恒指開市即企上五十天線，高見23197點，及後升幅收窄。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，本次會議整體政策力度未達市場預期。例如，下調政策利率0.1個百分點，從目前的1.5%調降至1.4%。曾永堅指出，僅僅降0.1個百分點，降息的象徵意義大於實際的刺激效果，對企業貸款有一定幫助，但對實體經濟的正面影響輕微。

 

　　其次，在推動資金進入股市方面，曾永堅認為，是次金融措施是「舊瓶新酒」，只是合併了此前已有的措施，並沒有增加入市金額。

 

　　在財政政策方面，國新辦提出，增加3000億元人民幣科技創新和技術改造再貸款額度，由目前的5000億元人民幣增加至8000億元人民幣，持續支持「兩新」政策實施。設立5000億元人民幣「服務消費與養老再貸款」，引導商業銀行加大對服務消費與養老的信貸支持等。但曾永堅表示，針對消費的措施也多限於貸款，缺乏直接現金補貼，如消費券、津貼等。但問題是在當前經濟環境下企業和個人貸款需求仍趨保守，政府提高貸款額度，不一定意味著貸款量會上升。政策效果取決於企業和個人對經濟前景的信心及還款能力。

 

　　今日內銀股和中資金融板塊炒起，但曾永堅提醒道，降準理論上雖能增加銀行貸款能力，但在當前經濟環境下，貸款需求未必上升。而且若息差持續收窄，銀行增加貸款反而會壓縮利息收入。

 

中美談判或是美方提出更多要求的開端

 

　　另外，中美關稅戰迎轉機，雙方高層官員將就經貿問題正式接觸。國務院副總理何立峰5月9日至12日訪問瑞士，訪瑞期間，何立峰副總理作為中美經貿中方牽頭人，將與美方牽頭人美國財政部長貝森特舉行會談。

 

　　曾永堅表示，憧憬中美談判是恒指近期展開升勢的推動力之一，是次會談亦兌現了市場預期。但相信作為「中美貿易戰2.0」的談判將是漫長且崎嶇的。曾永堅指出，特朗普對華態度強硬是其獲得選民支持的政治籌碼，此次的中美貿易戰只會比其第一任任期更強硬。談判開始不代表中美關係改善，反而可能是美國對華提出更多要求的開端。貿易領域最糟糕的情況已出現，難以進一步惡化，但需警惕談判引發其他領域的爭端，例如科技、金融、醫療等。曾永堅提醒，近期特朗普頻繁利用關稅向其他國家施壓，要求配合美國一起圍堵中國。

 

恒指修正壓力大，支持位在21800點

 

　　對於恒指後市走勢，曾永堅表示，雖然今天恒指企上50天線，但考慮到中美談判的不確定性，需觀察未來3至5個交易日恒指能否穩守50天線。他認為，短期內恒指可能在50天線上下波動，並且有較大的修正風險。若修正，關鍵支撐位在21800點左右。

 

港股 | 午市前瞻 | 國新辦政策未達預期 中美談判仍艱難恒指下調壓力大

中行股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 國新辦政策未達預期 中美談判仍艱難恒指下調壓力大

建行股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02828

恒生中國企業

84.640

異動股

02800

盈富基金

22.840

異動股

00328

愛高集團

0.490

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02828 恒生中國企業
  • 84.640
  • 02800 盈富基金
  • 22.840
  • 00328 愛高集團
  • 0.490
  • 01921 達力普控股
  • 7.600
  • 00412 山高控股
  • 6.300
股份推介
  • 01415 高偉電子
  • 22.000
  • 目標︰--
  • 00293 國泰航空
  • 9.300
  • 目標︰$10.30
  • 09999 網易－Ｓ
  • 166.100
  • 目標︰$160.00
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 482.400
  • 目標︰$522.00
  • 00666 瑞浦蘭鈞
  • 11.040
  • 目標︰--
人氣股
  • 00388 香港交易所
  • 366.200
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 121.300
  • 00700 騰訊控股
  • 489.800
  • 01428 耀才證券金融
  • 7.640
  • 00005 滙豐控股
  • 87.850
報章貼士
  • 01072 東方電氣
  • 11.700
  • 目標︰$12.80
  • 00552 中國通信服務
  • 4.220
  • 目標︰$4.50
  • 02338 濰柴動力
  • 14.940
  • 目標︰$17.50
熱炒概念股
即時重點新聞

07/05/2025 16:19  【外儲回升】中國4月外儲增近410億美元，黃金儲備連增六個月

07/05/2025 15:16  【關稅戰】韓圜兌美元匯率升破1400，創五個多月最高

07/05/2025 15:06  《Ａ股行情》金融支持政策傾巢而出，滬綜指收升0.8%兩連升

07/05/2025 12:07  人行降準降息A股反應淡，恒指高位急回半日僅升111點

07/05/2025 13:30  【專訪】曾煥平︰香港樓市需熬多3至4年，料今年樓價跌至少一成

07/05/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１３５億元，買盈富基金沽小米

07/05/2025 08:34  【大行炒Ｄ乜】摩通降滙控目標至１０８元，花旗升四大行目標

07/05/2025 11:38  《財資快訊》美電升報７﹒７５３７，一周拆息較上日跌至２﹒７％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

寧德時代香港IPO傳吸引卡塔爾投資局中石化等參與新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

強積金 | GUM：4月人均蝕1730元，首四月仍賺5618元新文章
人氣文章

新聞>FOCUS

關稅戰 | FOCUS | 破冰未至「放水」先行，市場疑慮揮之不去新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

「研香」糖水舖第4間分店進駐沙田新城市廣場 全新甜品系列及新店限定優惠
人氣文章

Foodie What’s On

加拿大龍蝦最抵食？當造生蠔邊款最抵食，三文魚煮出粉嫩秘訣公開，etnet讀者網購專享95折優惠！
人氣文章

鬆一鬆．通通

【溫暖照片】攝影師鏡頭下 記錄了世間最美好的瞬間
DIVA CHANNEL
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《單思的世界》：人天生擁有說話的能力，但聆聽卻是一生的課題
人氣文章

電影寓言．朱相楠

電影《挑戰者》：鏡頭下，大汗淋漓的情愛博弈
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

Coachella高溫舞台下也能完美持妝！Haus Labs by Lady Gaga登陸香港，先筆記必收彩妝品！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
47歲男子因針灸感染肉菌桿菌引發壞死性筋膜炎，急需截肢保命，疑中醫未遵感染控制程序進行針刺
人氣文章
食物安全 │ 婦照X光檢查下半身出現密集白點，醫護嚇壞進行消毒，疑因某類食物引發健康問題新文章
人氣文章
大蒜＝天然抗生素／抗癌之王｜揭開4大神奇功效：抗癌、護心、護腸胃、增強免疫力！大蒜跟甚麼食物一起吃效果最佳？ 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/05/2025 16:44
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/05/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/05/2025 16:44
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/05/2025 16:26
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話07/05/2025
寧德時代香港IPO傳吸引卡塔爾投資局中石化等參與
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

關稅戰 | FOCUS | 破冰未至「放水」先行，市場疑慮揮...

07/05/2025 13:41

關稅戰

克什米爾的膽小鬼遊戲

07/05/2025 13:07

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，集友銀行增低門檻1個月定存，信銀...

04/05/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處