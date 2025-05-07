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寧德時代香港IPO傳吸引卡塔爾投資局中石化等參與

07/05/2025

寧德時代香港IPO傳吸引卡塔爾投資局中石化等參與

 

　　據《彭博》引述消息報道，卡塔爾投資局(Qatar Investment 　Authority)和中石化等正考慮投資寧德時代(深：300750)在香港的IPO，並可能尋求在此次發行中買入價值數億美元之股份，而另類資產管理公司高瓴投資也有意參與。

 

　　知情人士透露，寧德時代還與科威特投資局等其他資本進行了磋商，一些公司可能會承諾作為基石投資者購買特定數量的股份，而其他方面可能在常規機構發行中認購。

 

　　知情人士補充，談判仍在進行中且尚未有最終決定，還有其它公司也就參與寧德時代的IPO進行商洽。

 

　　寧德時代、卡達投資局和科威特主權財富基金的代表均拒絕置評。中石化和高瓴暫未回應置評請求。

 

　　據《彭博》早前報道，寧德時代在獲得港交所(00388)上市批准後推進招股進程。條款顯示上市日期待定。傳寧德時代計劃最早5月啟動招股，籌資規模可能至少達到50億美元(約390億港元)。寧德時代昨天(6日)開始評估投資者對其香港招股的認購意向。

 

撰文：經濟通採訪組

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