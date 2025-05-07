  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

吉利汽車溢價13.6%建議私有化極氪並在美退市

07/05/2025

　　吉利汽車(00175)公布，公司於今日（7日）向極氪提交非約束性報價函，初步表明其有意進行私有化建議，收購所有已發行及發行在外的極氪股份及美國存託股票，當中建議以每股極氪股份2.566美元或每股美國存託股票25.66美元作為對極氪的估值，建議購買價較於最後交易日美國存託股票於紐交所的收市交易價溢價約13.6%。

 

吉利汽車溢價13.6%建議私有化極氪並在美退市

（資料圖片）

 

全資控股極氪具有重大戰略意義

 

　　集團稱，現持有極氪已發行及發行在外股本總額約65.7%。倘若私有化建議落實並完成，極氪將成為公司全資附屬公司，實現私有化並於紐交所退市。公司稱，由於極氪為面向高端豪華市場的全球豪華電動汽車科技品牌，就集團而言，全資控股極氪具有重大戰略意義，公司擬透過發行新股、現金儲備及債務融資（倘需要），為私有化建議提供資金。

 

李書福：將保持與美國和國際資本市場溝通合作

 

　　吉利控股集團董事長李書福表示，集團仍將保持與美國和國際資本市場的密切溝通與合作。

 

持續推動汽車業務整合，回歸一個吉利

 

　　李書福稱，面對激烈的市場競爭和日益複雜的經濟環境，集團將審時度勢、根據《台州宣言》精神，持續推動汽車業務整合，回歸一個吉利，整合技術優勢，提高創新能力、盈利能力，持續創造長期價值，打造全球領先的智慧電動汽車集團。

 

　　通過合併，吉利汽車將進一步推動內部資源深度整合和高效協同，杜絕重複投入，提升研發效率，降低運營成本，提升用戶體驗，在全球新能源與智慧化競爭中佔據領先位置，推動企業長期可持續發展。

 

撰文：經濟通採訪組

 

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02828

恒生中國企業

84.640

異動股

02800

盈富基金

22.840

異動股

00328

愛高集團

0.490

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 40,920.38
    +91.38 (+0.224%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,592.38
    -14.53 (-0.259%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 17,555.51
    -134.15 (-0.758%)
精選預託證券 More
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升77.524
變動率︰+1.834%
較港股︰+1.34%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰升6.526
變動率︰+0.779%
較港股︰-0.37%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌484.159
變動率︰-3.853%
較港股︰-1.15%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.596
變動率︰-10.526%
較港股︰-6.04%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌17.630
變動率︰-3.556%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌1.900
變動率︰-4.040%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌86.193
變動率︰-5.521%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌25.840
變動率︰-7.912%
精選美股 More
DIS
迪士尼
按盤價(USD)︰升101.530
變動率︰+10.155%
AAPL
蘋果
按盤價(USD)︰跌193.870
變動率︰-2.337%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰跌12.650
變動率︰-6.296%
GOOG
谷歌
按盤價(USD)︰跌150.940
變動率︰-8.632%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 07/05/2025 14:42 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：07/05/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 07/05/2025 14:42 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02828 恒生中國企業
  • 84.640
  • 02800 盈富基金
  • 22.840
  • 00328 愛高集團
  • 0.490
  • 01921 達力普控股
  • 7.600
  • 00412 山高控股
  • 6.300
股份推介
  • 01415 高偉電子
  • 22.000
  • 目標︰--
  • 00293 國泰航空
  • 9.300
  • 目標︰$10.30
  • 09999 網易－Ｓ
  • 166.100
  • 目標︰$160.00
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 482.400
  • 目標︰$522.00
  • 00666 瑞浦蘭鈞
  • 11.040
  • 目標︰--
人氣股
  • 00388 香港交易所
  • 366.200
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 121.300
  • 00700 騰訊控股
  • 489.800
  • 01428 耀才證券金融
  • 7.640
  • 00005 滙豐控股
  • 87.850
報章貼士
  • 01072 東方電氣
  • 11.700
  • 目標︰$12.80
  • 00552 中國通信服務
  • 4.220
  • 目標︰$4.50
  • 02338 濰柴動力
  • 14.940
  • 目標︰$17.50
熱炒概念股
即時重點新聞

07/05/2025 16:45  《盤後部署》港股急漲500點後升幅收窄，上升動力恐不足

07/05/2025 16:39  吉利汽車(175)溢價13.6%建議私有化極氪並在美退市

07/05/2025 17:21  《新股上市》小鵬汽車傳考慮分拆小鵬匯天在香港或美國上市

07/05/2025 18:35  《新股上市》滬上阿姨暗盤收高逾62%，每手賺2105元

07/05/2025 13:30  【專訪】曾煥平︰香港樓市需熬多3至4年，料今年樓價跌至少一成

07/05/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出７８﹒６６億元，買建行沽騰訊

07/05/2025 08:34  【大行炒Ｄ乜】摩通降滙控目標至１０８元，花旗升四大行目標

07/05/2025 16:35  《財資快訊》美電升報７﹒７５７７，隔夜拆息較上日跌至０﹒５％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

吉利汽車溢價13.6%建議私有化極氪並在美退市新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

銀娛呂耀東：行業推動非博彩元素取得顯著成果，黃金周表現不俗新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 拆息續跌，單日至少9銀行減存息，部分全線跌穿3厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

影視娛樂

黃澤鋒宣布太太懷第二胎 高齡產婦勇敢選擇人工受孕 大女曾遭取笑：媽媽老
人氣文章

Foodie What’s On

KFC 全新$29「肯！鬆甜包」早餐推出︰雞肉火腿蛋配甜包、薯餅及奶茶，醬燒雞扒口味5月8日登場
人氣文章

玩樂 What’s On

海港城3米高超萌史迪仔︰5大打卡點、母親節見面會及主題工作坊，期間限定店逾800款精品
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

高膽固醇要戒食芝士？研究：芝士未必有害！高脂高鹽卻比想像中健康，關鍵在於發酵過程？
人氣文章

電影寓言．朱相楠

電影《挑戰者》：鏡頭下，大汗淋漓的情愛博弈
人氣文章

ChatENT．月巴氏

一段黑箱日誌，記一個找回希望的女子
健康好人生 Health Channel
人氣文章
立夏養生 │ 火熱主夏，如何調整起居飲食養生？ 推介三鮮飲、夏枯草佛手茶
人氣文章
母親節｜送給中風媽媽的家鄉味道  女兒炮製軟餐奪獎，復刻山打根滋味    
人氣文章
新冠疫情 │ 本港新冠疫情陽性比率創近半年新高，未來數周或將進一步攀升
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/05/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/05/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/05/2025 02:42
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/05/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話07/05/2025
吉利汽車溢價13.6%建議私有化極氪並在美退市
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

烏克蘭被切開的血管

07/05/2025 18:16

大國博弈

關稅戰 | FOCUS | 破冰未至「放水」先行，市場疑慮揮...

07/05/2025 13:41

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，集友銀行增低門檻1個月定存，信銀...

04/05/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處