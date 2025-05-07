吉利汽車溢價13.6%建議私有化極氪並在美退市

吉利汽車(00175)公布，公司於今日（7日）向極氪提交非約束性報價函，初步表明其有意進行私有化建議，收購所有已發行及發行在外的極氪股份及美國存託股票，當中建議以每股極氪股份2.566美元或每股美國存託股票25.66美元作為對極氪的估值，建議購買價較於最後交易日美國存託股票於紐交所的收市交易價溢價約13.6%。

（資料圖片）

全資控股極氪具有 重大戰略意義

集團稱，現持有極氪已發行及發行在外股本總額約65.7%。倘若私有化建議落實並完成，極氪將成為公司全資附屬公司，實現私有化並於紐交所退市。公司稱，由於極氪為面向高端豪華市場的全球豪華電動汽車科技品牌，就集團而言，全資控股極氪具有重大戰略意義，公司擬透過發行新股、現金儲備及債務融資（倘需要），為私有化建議提供資金。

李書福：將保持與美國和國際資本市場溝通合作

吉利控股集團董事長李書福表示，集團仍將保持與美國和國際資本市場的密切溝通與合作。

持續推動汽車業務整合，回歸一個吉利

李書福稱，面對激烈的市場競爭和日益複雜的經濟環境，集團將審時度勢、根據《台州宣言》精神，持續推動汽車業務整合，回歸一個吉利，整合技術優勢，提高創新能力、盈利能力，持續創造長期價值，打造全球領先的智慧電動汽車集團。

通過合併，吉利汽車將進一步推動內部資源深度整合和高效協同，杜絕重複投入，提升研發效率，降低運營成本，提升用戶體驗，在全球新能源與智慧化競爭中佔據領先位置，推動企業長期可持續發展。

撰文：經濟通採訪組

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