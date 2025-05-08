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港股 | 午市前瞻 | 中美會談或有利好但未必多 吉利首季業績難有驚喜

08/05/2025

　　美聯儲局一如預期宣布維持利率不變，但局方稱經濟前景的不確定性進一步增加，將關注通脹和就業市場風險，美股周三震盪後小幅高收。美股三大指數反覆高收。惟隔晚中概股下跌，恒指今早低開百點。隨後A股轉升，港股重拾上升動力。恒生指數半日報22941，升250點或1.1%，主板成交近1098億元。恒生中國企業指數報8363，升121點或1.5%。恒生科技指數報5280，升80點或1.6%。

 

港股 | 午市前瞻 | 中美會談或有利好但未必多 吉利首季業績難有驚喜

（Shutterstock圖片）

 

郭家耀：利好會有但值博空間值得思量，宜保留一定黃金倉位

 

　　內地宣布減息降準消息後港股極速消化利好因素，昨日高開500點後最終全日僅升不足100點。以為回吐持續，但恒指今早輕微低開後再見回升動力，半日升超過200點。港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀向《經濟通通訊社》表示，以市場反應來看，目前投資者對於周末即將來臨中美首度會談有很大期望，寄望會出現重大協議，但他認為最終結果可能會不似預期，始終中美貿易矛盾糾纏多年，難以單憑一次會談就有結果。但他不完全排除會有利好情況出現，假如雙方有善意釋出，提出個別產品關稅可望放寬之類，都對市場有所助益。

 

　　因此，郭家耀認為目前港股押注與否在於投資者衡量的值博率，因大市過去一個月以來已回升不少，而且不少利好作用經已釋放，大市上行動力開始下降，要考慮目前是否仍然值博。他認為，目前要有遠超預期的利好消息，才能刺激大市進一步突破。

 

　　郭家耀補充，雖然美國第一季經濟數據仍偏穩，但關稅戰4月打響後，預計影響將會在第二季經濟數逐步浮面，將為全球大市帶來波動性。因此，他建議投資者不要趁一時反彈便將倉位改為全攻型，而應該留有一部分資金作防守部署，例如可保留一定數量黃金類資產對沖風險，參考近期中國及印度央行增持黃金勢頭未改，預計黃金作為避險資產的身份仍未告終。

 

不能排除極氪回流港股，吉利現價值博率不高

 

　　吉利(00175)提出私有化極氪提議，以每股極氪股份2.566美元或每股美國存託股票(ADS)25.66美元收購所有已發行及發行在外的極氪股份及ADS，作價較極氪周二收市價溢價約13.6%。值得留意極氪赴美上市僅約一年，雖然吉利方面解釋私有化極氪對整合集團有利，但因應私有化作價與一年前ADS招股價相差不多，甚至有溢價，計及上市所需人力物力，極氪上市一年旅程對吉利而言已算「蝕桌」。郭家耀認為如此一來市場會認為私有化行動並非全因業務考量，而更會解讀為因近期中概股退市風險之故。他不排除極氪或會轉移回港再次上市，而港交所(00388)近期都已研究中概回流快速通道，將有利這類股份回港上市。

 

　　不過郭家耀認為，吉利今早升勢未必全然與私有化極氪有關，因應近期內地多有公布提振措施，市場憧憬針對汽車相關都有可能公布提振措施。針對吉利自身，即將於下周公布首季業績亦有可能帶來炒興，但郭家耀指吉利月度數據僅不過不失，預計業績難有特別大驚喜出現，股價上難因而升破19元至20元阻力，現價值博率未必很高。

 

港股 | 午市前瞻 | 中美會談或有利好但未必多 吉利首季業績難有驚喜

吉利股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/05/2025 17:52
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/05/2025 16:40
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