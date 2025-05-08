港匯見近一個月低位，拆息全線跌創逾兩年半新低

美國聯儲局議息會議後宣布維持利率不變，加上金管局連日向市場注資，港元拆息連續三日全線下跌，其中，隔夜息大跌210基點至0.38952厘，為2022年7月22日以來最低，而與樓按相關的一個月拆息連跌三天，較上日跌近100基點，報2.09452厘，為2022年9月14日後最低。

反映銀行資金成本的三個月拆息跌穿3厘，報2.77036厘，是2022年9月8日後最低。六個月及一年期分別降至3.13667厘及3.35345厘，分別見2022年8月25日及2022年7月18日後最低。

港元匯價今早曾見7.7701兌1美元，為4月9日以來最弱，最新報7.7674，偏離7.75強方兌換保證價，較前收市價跌0.08%。

美國聯儲局議息後宣布維持利率不變，為連續第三次會議按兵不動，符合市場預期。會後議息聲明指出，通脹及失業率上升風險正加劇，經濟前景不確定性進一步增加。雖然淨出口波動影響數據，但經濟活動仍繼續以穩健速度擴張。上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，近期港元拆息大幅回落，令銀行有誘因下調港元最優惠利率，預料今年本港會跟隨美國有兩次減息空間，最快9月下調。

據《紐約時報》引述消息人士指，美國將與英國達成貿易協議，市場憧憬全球貿易戰緩和，道指期貨走高，港股低開102點報22589，為暫時低位所在，大市掉頭向上，一度漲270點，高見22961。恒指最新報22944，升253點。

撰文：經濟通採訪組

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