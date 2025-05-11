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一周部署 | 中美瑞士談判料有好開始，政經交纏美歐談判或更暗淡

11/05/2025

　　《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

 

中美談判誰主動各自表述，口頭堅定實則暗地示好

 

　　中方早前公布，作為中美經貿中方牽頭人的中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰，將於5月9日至12日到訪瑞士，期間將與美方牽頭人、美國財政部長貝森特舉行會談。這是自特朗普宣布實施對等關稅以來，兩國首次承認就關稅問題進行正式談判。在此之前，特朗普曾聲稱已經與中方開始討論，但中方立即反駁說雙方並無接觸。特朗普一度又稱與國家主席習近平通話，但很快便被中方否認，並稱近期沒有兩國領導人通話的記錄。

 

　　而今次正式談判，究竟是哪一方主動要求，中美雙方同樣各執一詞。外交部發言人林劍7日在北京的例行記者會上強調，會談是應美方的請求舉行。但美國總統日前在華盛頓與來訪的加拿大新總理馬克-卡尼會談後的記者會上，否認美國主動提出，並聲稱是「中方要與美方見面」。特朗普重申，不會先減低對華關稅，換取中方就關稅問題談判。儘管雙方各自表述，但預料只是談判前各自擺姿態而已，不會影響談判過程。

 

　　雖然市場預料中美談判過程仍然荊棘滿途，要達成一份雙方均能接受的關稅協議恐怕不容易。但雙方終於正式展開關稅談判，是好的開始。而且，在談判即將展開之時，據報特朗普考慮將部分商品關稅降至50%，為談判營造友好氣氛。而此前，內地同樣豁免美國晶片關稅。誠如中方多次強調，關稅戰沒有贏家，在雙方都有迫切解決關稅問題的大前提下，不可能輕易破壞得來不易的首次談判。因此，瑞士之行料將為兩國關稅帶來部分實質性成果，或至少為最終達成協議邁開第一步。

 

政、經歧見繫一線，美歐談判或更暗淡

 

　　日前，就在美英達成貿易協議同日，歐盟卻祭出反制清單。歐盟執委會表示，如果與美國的談判未能取消總統特朗普實施的一系列關稅，歐盟執委會提議對高達1072億美元的美國進口商品採取反制措施。範圍覆蓋美國葡萄酒、魚類、飛機、汽車和汽車零部件、化學品、電氣設備、保健產品和機械。

 

　　其實，美國除了與英國達成貿易協定外，與日本，印度等國的談判亦在如火如荼的進行中，與中國的談判也正式展開，但與歐盟的談判卻無甚進展。根據歐盟統計局數據，2024年，歐盟向美國出口了5,316億歐元的商品，進口了3,334億歐元，貿易順差為1,982億歐元，貿易順差按年擴大26.6%，創歷史新高。美國對歐盟的貿易逆差雖高達2千億歐元，但仍遠不及對中國貿易逆差的3千多億美元。中國在關稅戰問題上立場強硬，但美國總統特朗普仍不時示好，一時說雙方正在討論關稅，一時說與國家領導人通電話之類。

 

　　然而，與歐盟的談判卻見不到如此熱情。相反，早前總統特朗普與烏克蘭總統澤連斯基在教宗葬禮上，還出現小插曲。據報兩人會面前，法國總統馬克龍曾現身，但特朗普疑似伸出手攔住，現場本來放的第三張椅，最終也被拿走。事件凸顯的不止是美法之間的關係，更是美歐關係的縮影。原因在於美歐除了在貿易上出現摩擦，在俄烏戰爭一事亦立場不同。歐洲主要國家堅定支持烏克蘭捍衛國家領土完整，相反，特朗普一反美國過往立場，不斷向普京獻媚，不斷施壓要烏克蘭向俄羅斯妥協，導致美歐關係愈走愈遠。回到經濟層面，美歐的經濟結構比較接近、出口產品相類似，是對手多於是夥伴。相反，美國與中國的經濟結構互補性較大，中國生產的商品就算加了關稅，美國自己做不了，或許這就是特朗普不斷放聲與中國談判的原因，相反，歐盟較難有這樣的待遇。

 

關稅陰霾下，美國4月CPI及5月消費者信心指數如何走？

 

　　本周二（13日）美國將公布4月CPI數據。此前公布的3月份CPI年增率為2.4%，低於2月份的年增率2.8%，亦低於1月份的年增率3.0%，顯示美國年初的通脹有降溫之勢。但由於特朗普發起全球關稅戰於4月生效，在進口成本大增下，預料將推高物價，儘管部分進口商和零售商提早為應對加徵關稅而提早存貨，高關稅帶來的通脹壓力或者未完全浮現，但預料4月CPI較難延續2月及3月的下跌趨勢。

 

　　除了4月CPI之外，美國本周五（16日）亦將公布5月密歇根大學消費者信心指數。該指數4月終值跌至52.2，雖然仍高過市場預期的50.8，但比起3月終值57，明顯跌了一大截。該指數去年12月終值高達74。踏入2025年，該指數連跌四個月。在關稅戰陰霾下，部分零售商將進口商品直接轉加在銷售價格上，有的網購平台甚至無貨可售。雖然美英已率先達成關稅協議，但更多的國家仍在談判中，最大的進口國中國的談判才剛開始。美國與這些國家何時達成協議、達成什麼樣的協議，例如最終進口稅率多少仍是未知之數。在此情況下，儘管4月的消費者信心指數已跌至近5年低位，但5月的消費者信心指數掉頭回升的機會仍然較低。

 

阿里放榜：一窺人工智能發展，二探內地經濟寒暑

 

　　阿里巴巴(09988)將於周四（15日）港股收市後公布2025財年第四財季及全年業績，綜合市場預測，阿里第四財季經調整EBITA料介乎264億至342億元人民幣，按年增加10.2%至42.7%，收入方面，綜合市場預測，阿里巴巴第四財季收入料介乎2227億至2459億元人民幣，按年上升0.4%至10.8%。

 

　　自年初DeepSeek崛起後，內地人工智能備受矚目，阿里旗下的通義千問亦不斷更新，以期追上甚至超越對手，其最新版的通義千問3更被視為可與OpenAI和Google的Gemini Pro等頂尖對手一較高下。因此，雲智能業務預料將受到市場關注。此外，由於阿里巴巴集團業務多元化業務，涵蓋電商平台至金融科技，甚至娛樂等領域，與普羅大眾日常生活息息相關，例如手機支付，網購等，某程度上可以反應內地期內消費模式，甚至經濟表現。說得誇張點，可以視為內地經濟的寒暑表。

 

一周部署 | 中美瑞士談判料有好開始，政經交纏美歐談判或更暗淡

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

 

一周部署 | 中美瑞士談判料有好開始，政經交纏美歐談判或更暗淡

 

張智威：市場觀望中美會談！恒指支持、阻力位睇邊？

 

 

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