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美股收盤 | 三大指數個別發展，市場觀望中美經貿會談

10/05/2025

　　周五美股指數個別發展，中美將於周末舉行高層經貿會談，市場情緒偏向審慎。

 

　　道指開市微升後逐步下跌，跌幅一度達217點，標指曾升0.49%，納指最多升0.79%，其後反覆向下。道指收市跌119.07點，或0.29%，報41249.38點；標普500指數跌4.03點，或0.07%，報5659.91點；納指升0.78點，報17928.92點。

 

　　重磅股當中，特斯拉(US.TSLA)升4.7%，蘋果(US.AAPL)及亞馬遜(US.AMZN)微升0.5%。網約車公司Lyft(US.LYFT)季績扭虧為盈，股價大升28.1%。

 

　　本周美股三大指數均錄得下跌，標普500指數累跌0.47%，納斯達克指數跌0.27%，道指跌0.16%。

 

美股收盤 | 三大指數個別發展，市場觀望中美經貿會談

全周計，美股三大指數下跌不多於0.5%。(iStock)

 

美匯指數先高後低，金價微升

 

　　美匯指數升至100.86後迅速回落，日內下跌0.23%，報100.402。美元兌日圓下跌0.48%，至145.209。歐元兌美元升0.22%，至1.1252.。

 

　　金價略為回升，紐約期金升0.92%，報每盎司3336.59美元。隨著中美兩個全球最大石油消費國之間的貿易緊張局勢似乎有所緩和，推動油價向上，紐約期油升1.73%，報每桶60.54美元；布蘭特期油升1.65%，報每桶63.88美元。

 

撰文：經濟通國金組

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