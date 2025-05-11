港股 | 蕭猷華：恒指5月上望24000點

《套期保值》恒生指數連漲7天，全周上升363點，周二（6日）曾低見22449點，不過周三（7日）回升至最高23197點，已經到達筆者早前在本欄提及的目標，即4月7日的下跌裂口頂部22600水平。

中美貿易戰料向好的方面發展，恒生指數下行空間不大。（資料圖片）

在外部環境不明朗的情況下，中國人民銀行上周宣布十項刺激經濟措施，包括減息、降準、科技創新和技術改造再貸款額度由目前5000億元增至8000億元、設立5000億元服務消費與養老再貸款、優化支持資本市場的貨幣政策工具，以及將5000億元證券、基金、保險公司互換便利和3000億元股票增持回購再貸款額度合併使用。行長潘功勝指出，人行將根據經濟金融的運作情況，繼續擴大工具的規模。

備受國際矚目的中美貿易高層會談，上周六（10日）於瑞士日內瓦舉行，由國務院總理何立峰和美國財長貝特森在瑞士駐聯合國大使官邸進行。筆者預期，中美貿易戰會向著好的方面發展，而且，在關稅戰升溫的情況下，任何經貿會談都可以為貿易戰降溫，亦可視為化解貿易磨擦的一個契機。

展望後市，筆者認為中美最終都會達成貿易協議，港股正反映貿易戰的利好消息，因此預期恒生指數下行空間不大，5月上望24000點。

信誠證券投資服務董事 蕭猷華

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