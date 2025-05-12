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美股 | 美股上周五收市報跌，市場觀望中美經貿會談

12/05/2025

美股 | 美股上周五收市報跌，市場觀望中美經貿會談

 

　　美股指數上周五（9日）收市報跌，中美於周末舉行高層經貿會談，市場情緒偏向審慎。

 

　　道指開市微升後逐步下跌，跌幅一度達217點，標指曾升0.49%，納指最多升0.79%，其後反覆向下。道指收市119.07點，或0.29%，報41249.38點；標普500指數跌4.03點，或0.07%，報5659.91點；納指升0.78點，報17928.92點。

 

　　重磅股當中，特斯拉升4.7%，蘋果及亞馬遜微升0.5%。網約車公Lyft季績扭虧為盈，股價大升28.1%。

 

　　本周美股三大指數均錄得下跌，標普500指數累跌0.47%，納斯達克指數跌0.27%，道指跌0.16%。

 

　　美匯指數升至100.86後迅速回落，日內下跌0.23%，報100.402。美元兌日圓下跌0.48%，至145.209。歐元兌美元升0.22%，至1.1252。。

 

　　金價略為回升，紐約期金升0.92%，報每盎司3336.59美元。隨著中美兩個全球最大的石油消費國之間的貿易緊張局勢似乎有所緩和，推動油價向上，紐約期油升1.73%，報每桶60.54美元；布蘭特期油升1.65%，報每桶63.88美元。

 

撰文：經濟通國金組

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