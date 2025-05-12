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小米 | 陷虛假宣傳風波逆市下挫，仍獲券商力撐可趁回調吸納？

12/05/2025

　　小米(01810)電動車近期風波不斷，繼3月底有3名女大生撞車後被燒死，近日又傳出旗下SU7 Ultra涉虛假宣傳，其碳纖維雙風道前艙蓋被指僅有裝飾功能，完全沒有官宣的散熱或提升汽車下壓力功能，雖然小米為此公開道歉，並提出補償方案，不過不少車主仍堅持退貨，目前已超過300人加入維權群組。雖然今日(12日)港股受中美大幅互降關稅刺激急升，但小米仍要逆市下跌。惟值得一提，小米將於5月27日公布首季業績，近日獲多家券商輪番唱好，或仍可趁股價回調吸納。　　

 

小米陷虛假宣傳風波逆市下挫，仍獲大行力撐可趁回調吸納？

（小米汽車網頁截圖）

 

SU7 Ultra被指涉虛假宣傳   逾300車主加入維權群組要求退車

 

　　小米旗下高端車型SU7 Ultra被指碳纖維雙風道前艙蓋涉虛假宣傳，內地《第一財經》報道，有準車主建立維權群組，有超過300人加入，要求無損退車。一名準車主指，今年2月訂購SU7 Ultra，並以4.2萬元人民幣加裝碳纖維雙風道前艙蓋，但4月底有車主提車後拆解，發現艙蓋打開後，裏面沒有東西，蓋子上有兩個孔，而原先的前備廂框被拿掉，換成一個蓋板，下方有一個塑料支架，塑料支架下面的結構和普通版幾乎一樣，根本沒有官宣的散熱或提升汽車下壓力的功能。

 

　　小米5月7日晚上指，對於之前信息表達不夠清晰深表歉意，對於未交付的訂單，將提供限時改配服務，可以改回鋁制前艙蓋，對於已提車和在限時改配結束前，選配碳纖維雙風道前艙蓋的鎖單用戶，將贈送2萬積分以表誠意。有準車主不滿意官方回應，認為改配普通機蓋要重新排隊，另外，2萬積分價值約2000元人民幣，與選裝價格相比差距較大。

 

　　車主們又發現，小米汽車近期在SU7 Ultra上推送的1.7.0版本更新也存在問題。新版本中增加了一個「排位模式圈速考核」功能，要求用戶通過刷賽道成績來解鎖車輛性能。這一做法引發了車主們的強烈不滿，他們認為這侵犯了自己的選擇權，並削弱了產品的價值。小米汽車再次作出回應，表示已暫停了相關推送，並將在下個版本更新中解決問題，同時透露已開始推進新版本的開發和測試，預計用時4至8周。

 

雷軍：過去個多月是創辦小米以來最艱難時間　思考後正恢復狀態

 

　　小米集團創辦人兼董事長雷軍日前在微博上發文指，過去一個多月，是他創辦小米以來最艱難的一段時間，情緒比較低落，取消一些會議安排和出差計劃，亦暫停了一段在社交媒體上的互動，但外界對他的關心和支持給予他莫大信心，狀態開始逐步恢復。他指，過去這幾年一直很忙，這段時間反而可以靜下心來，仔細思考，確實有一些收穫。


　　早前外電引述知情人士報道，小米推遲其首款運動型多用途車(SUV)的上市計劃，小米YU7不會按原定的6月或7月上市，新的上市時間尚未確定，並取消了原定在上海車展舉行的YU7發布活動，但小米方面其後否認有關消息。

 

滙豐研究：料首季業績穩健　升目標價至73.5元

 

　　滙豐環球研究近日發表研報，預計小米2025年第一季業績穩健，料純利將達到100億元人民幣，按年增139%，主要受惠於物聯網收入按年增約50%、電動車銷售強勁，以及各業務利潤率提高，預計其物聯網及電動車的毛利率將分別按季升至今年首季的23%及21.4%。公司的定價潛力尚未完全體現，上調2025年、2026年和2027年的純利預測7%、4% 和4%，目標價由70.4元升至73.5元，維持「買入」評級。

 

　　摩通亦預期小米今年首季盈利強勁增長，主要受到AIoT(人工智能物聯網)和電動車的強勁勢頸，以及嚴格控制營運開支所帶動。料期內經調整純利按年升51%至98億元人民幣。展望未來，物聯網勢頭仍保持強勁，而電動車交付量有望按預期達至35萬輛以上。隨著新車型YU7的加快推出，預計下半年交付量將進一步增長。另料智能手機的毛利率將於下半年收縮，因零件成本開始回升，而互聯網服務則仍然可能是增長最慢的領域。


　　摩通輕微上調對小米預測，以反映首季業績有望更佳，以及早前配股帶來的股權攤薄影響，並維持「中性」評級，目標價60元。摩通認為小米目前股價合理，並預期股價將區間波動，因大部分的正面催化劑已於年初股價強勁上漲後被消化。如果股價重回40元至43元左右，或電動車動力明顯加強，則該行或會重訪該股。

 

大摩：各項業務市佔持續擴大下可實現增長　升目標價至62元

 

　　摩根士丹利稱，隨著小米SU7 Ultra推出已為其豪華汽車之旅揭開序幕，又因小米電動車及智能手機+AIoT+網際網路部門成為集團的雙重增長引擎，預計集團2030年總收入規模或超1000億人民幣，淨利潤超1000億人民幣。若是如此，小米市值將達2.5萬億元人民幣，與主要同業比亞迪(01211)、特斯拉和蘋果不相上下。相信在接下來的十年，小米電動車的成功可能會加速其品牌資產的提升，並看到其在高端或奢侈品領域逐漸獲得更多的市場份額。集團產品組合、平均售價和利潤率存在上行風險，並將基準情境下的企業價值估計從2040億人民幣上調至4970億人民幣。

 

　　大摩指，儘管小米近期股價波動，相信其智能手機+AIoT+網際網路和電動車業務在市場份額持續擴大下可實現增長，其股價有可能在2030年前突破100元，因此上調集團目標價38%，由45元升至62元，維持「增持」評級。大摩同時上調其汽車2025至2026年銷量、平均售價(ASP)和毛利率預測，2025年銷量預測提高至37萬輛，2026年提高至75萬輛，毛利率分別提升至20.7%和22.2%。2024至2026年累計電動車毛利由481億人民幣增至676億人民幣。預測三大傳統業務部門總收入將從2024年的3330億人民幣增至2027年4510億人民幣，2030年6000億人民幣。利潤將從2024年的334億人民幣增至2027年410億人民幣，並進一步增至2030年的700億人民幣。

 

溫傑：小米汽車意外不會有長線影響　惟50元以上估值貴要小心

 

小米 | 陷虛假宣傳風波逆市下挫，仍獲券商力撐可趁回調吸納？

（溫傑）

 

　　香港股票分析師協會理事溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，有關小米汽車的負面聲音非近一兩日出現，雖然意外有一單都嫌多，但相信不會對股票有太長線影響。其實小米「樣樣都好」，既受惠「以舊換新」政策，又將今年汽車交付目標由30萬架調升至35萬架，下半年汽車銷售一般會較好，以現時趨勢來看應能達標，不用有太大懷疑，反而最大問題是之前股價升至58、59元估值貴，估值貴就容易出問題，股價無端端再升至50元後，市盈率達50倍的確不便宜。

 

　　不過，溫傑指，中芯(00981)雖和小米一樣，都是由20元升至50幾元，之後跌至37元，再升至45元，但寧買小米也不買中芯。雖然以現時市況買一隻50倍市盈率的股票有風險，小米現價有些波動亦屬正常，惟總比歷史市盈率高達90幾倍的中芯值博。總之，小米基本面沒問題，但要留意估值或股價，在50元以上要小心。

 

　　小米今日跌1.46%收報50.6元，最多跌5.74%至48.4元，成交178.21億元。其他科技股卻普遍急升，騰訊(00700)升4.63%報517.5元，阿里巴巴(09988)升6.15%報131.2元，京東(09618)升6.39%報139.9元，快手(01024)升6.15%報55.2元，百度(09888)升5.03%報88.8元，網易(09999)升3.18%報168.9元，美團(03690)升2.48%報144.5元。

 

 

小米陷虛假宣傳風波逆市下挫，仍獲大行力撐可趁回調吸納？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此


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