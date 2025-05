David Webb告別對談,倡廢除創業板及新股上市盈利要求(有片)

獨立股評人David Webb今天(12日)在香港外國記者協會(FCC)出席「與David Webb的告別爐邊對談」時表示,創業板(簡稱GEM)應該被廢棄,香港需實行單一上市板塊,因兩個板塊的規則幾乎沒有甚麼差別。

上市前盈利就像「弄假直至成真」

另一方面,David Webb提議取消首次公開募股(IPO)的企業盈利要求,他指上市前所錄得利潤是會計操縱的目標,就像「弄假直至成真」(Fake it till you make it),然而在上市之後,利潤就會崩盤。

內地信息披露方面跑贏香港

談及David Webb一直關注的監管制度,他指香港最差的是公司治理體系問題,例如至今仍未有集體訴訟制度。他認為,若管治框架薄弱,投資者將為股票支付更少的成本,並將趕走那些認為自己在其他市場更有價值的公司。

他又提到港交所(00388)已經廢除創業板公司季度報告規定,亦放棄在主板上討論該問題,反而內地在多年前就規定所有上市公司必須披露季度報告,反映內地在資訊披露方面領先香港。

聯匯制度仍行之有效,冀內地開放資金管制

聯匯制度自1983年以來運作良好,因為香港是一個高度外向型經濟體,考慮到香港貿易額為GDP的幾倍,因此他認為將港元浮動並沒意義。而且他稱目前港元體系仍然行之有效。

不過,David Webb稱希望有一天,中國內地能夠徹底取消資金管制,實現人民幣跨國自由流動。當此情況實現且實行數年後,又確信不會改變之後,他認為香港可能會開始採用人民幣作為其貨幣,而港元將在那時逐漸消失。

關稅戰影響本港經濟,但「變幻原是永恆」

現時本港所有出口產品,包括內地轉口貨物,均被徵收關稅,他指這將影響貿易水平,希望情況可於不久將來逐漸平復過來。不過,David Webb亦指出,改變總是在發生,而且亦應該發生,因為這是市場自我改革的方式,稱「變幻原是永恆」,屬於市場自我調節(Change is always happening and should because that's how markets reform themselves)。他續指,過去香港曾是吸引內地人前來購物的地方,現在內地則成為吸引港人購物的地方。

他認為本港零售業必須改革,但亦指本港仍存在「信任優勢」,例如在港購買黃金或仍具吸引力。而且,若關稅一旦保持不變,對於美國而言,香港或將成為頗具吸引力的購物目的地,因香港不會徵收增值稅。

不過,他亦提到,如果中美緊張關係不降溫,美國可能會命令資產管理公司拋售香港及中國股票。

評長和出售港口遇阻:這是自由市場交易

被問及長和(00001)出售巴拿馬港口等一系列港口資產遇阻,David Webb指出,這是一個自由市場的交易(It's a free market deal),他希望交易可以繼續下去,現時中國政府將交易變成一個與國家安全相關問題,某程度上證實美國總統特朗普指中國控制巴拿馬運河看法,故此他認為沒有必要將交易政治化。

香港應削減由官方計劃的基建開支

David Webb認為,內地和香港遲早都要實行改革。他稱,若試圖集中計劃一切及限制資本進出等自由,經濟就無法持續增長。他亦提到前國家領導人鄧小平意識到了計劃經濟失敗,並啟動改革進程。對於本港經濟狀況,他指出,首先要削減浪費;包括由官方計劃的基建項目開支,相對擴建數碼港「小白象」工程或疫情用地「大白象」工程,他認為可以改革土地制度,變得更市場化。

他重申,香港需在加強投資者保護,提高投資者願意在市場上所支付的價格,這將吸引中國內地金融市場,因美國正在壓迫在美上市的內地公司返回亞太區。因此需要一個更值得信賴的框架,包括由獨立股東選舉產生的適當獨立董事;嚴謹的財務報表和交易系統,是以「一股一票」(one share, one vote)代替予科技公司特殊待遇,並讓創始人擁有過多的投票權,意指「同股不同權」。

冀與家人共渡餘下時光

被稱為「股壇長毛」的David Webb稱,現時人生的願望清單中,首要花費最多時間陪伴家人,包括與妻子及孩子。若他自己健康許可,仍希望可一同旅遊。他亦稱,當人生只餘下很短時間,目標清單優先次序會馬上改變,「當我還是54歲、發現患上前列腺癌前,我以為我可以在公眾前及投資界活躍多30載,直至80多歲才退出,並弄孫為樂,但一切已改變」。

談及他曾公開表示他仍有「獅子山精神」,被問到今時今日香港還有沒有這種團結一致(Solidarity)及不屈不撓(Perseverance)的精神時,他指過去本港企業家精神並不期望政府會有所承擔或施捨,但現時政府正在做這些工作,包括提供上千億元的中小企融資擔保計劃,事實上並不需要。

