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David Webb告別對談，倡廢除創業板及新股上市盈利要求（有片）

12/05/2025

　　獨立股評人David Webb今天（12日）在香港外國記者協會（FCC）出席「與David Webb的告別爐邊對談」時表示，創業板（簡稱GEM）應該被廢棄，香港需實行單一上市板塊，因兩個板塊的規則幾乎沒有甚麼差別。

 

David Webb告別對談，倡廢除創業板及新股上市盈利要求

（Sam攝）

 

上市前盈利就像「弄假直至成真」

 

　　另一方面，David Webb提議取消首次公開募股（IPO）的企業盈利要求，他指上市前所錄得利潤是會計操縱的目標，就像「弄假直至成真」（Fake it till you make it），然而在上市之後，利潤就會崩盤。

 

內地信息披露方面跑贏香港

 

　　談及David Webb一直關注的監管制度，他指香港最差的是公司治理體系問題，例如至今仍未有集體訴訟制度。他認為，若管治框架薄弱，投資者將為股票支付更少的成本，並將趕走那些認為自己在其他市場更有價值的公司。

 

　　他又提到港交所(00388)已經廢除創業板公司季度報告規定，亦放棄在主板上討論該問題，反而內地在多年前就規定所有上市公司必須披露季度報告，反映內地在資訊披露方面領先香港。

 

聯匯制度仍行之有效，冀內地開放資金管制

 

David Webb告別對談，倡廢除創業板及新股上市盈利要求

（Sam攝）

 

　　聯匯制度自1983年以來運作良好，因為香港是一個高度外向型經濟體，考慮到香港貿易額為GDP的幾倍，因此他認為將港元浮動並沒意義。而且他稱目前港元體系仍然行之有效。

 

　　不過，David Webb稱希望有一天，中國內地能夠徹底取消資金管制，實現人民幣跨國自由流動。當此情況實現且實行數年後，又確信不會改變之後，他認為香港可能會開始採用人民幣作為其貨幣，而港元將在那時逐漸消失。

 

關稅戰影響本港經濟，但「變幻原是永恆」

 

　　現時本港所有出口產品，包括內地轉口貨物，均被徵收關稅，他指這將影響貿易水平，希望情況可於不久將來逐漸平復過來。不過，David Webb亦指出，改變總是在發生，而且亦應該發生，因為這是市場自我改革的方式，稱「變幻原是永恆」，屬於市場自我調節（Change is always happening and should because that's how markets reform themselves）。他續指，過去香港曾是吸引內地人前來購物的地方，現在內地則成為吸引港人購物的地方。

 

　　他認為本港零售業必須改革，但亦指本港仍存在「信任優勢」，例如在港購買黃金或仍具吸引力。而且，若關稅一旦保持不變，對於美國而言，香港或將成為頗具吸引力的購物目的地，因香港不會徵收增值稅。

 

　　不過，他亦提到，如果中美緊張關係不降溫，美國可能會命令資產管理公司拋售香港及中國股票。

 

評長和出售港口遇阻：這是自由市場交易

 

David Webb告別對談，倡廢除創業板及新股上市盈利要求（有片）

（Sam攝）

 

　　被問及長和(00001)出售巴拿馬港口等一系列港口資產遇阻，David Webb指出，這是一個自由市場的交易（It's a free market deal），他希望交易可以繼續下去，現時中國政府將交易變成一個與國家安全相關問題，某程度上證實美國總統特朗普指中國控制巴拿馬運河看法，故此他認為沒有必要將交易政治化。

 

香港應削減由官方計劃的基建開支

 

　　David Webb認為，內地和香港遲早都要實行改革。他稱，若試圖集中計劃一切及限制資本進出等自由，經濟就無法持續增長。他亦提到前國家領導人鄧小平意識到了計劃經濟失敗，並啟動改革進程。對於本港經濟狀況，他指出，首先要削減浪費；包括由官方計劃的基建項目開支，相對擴建數碼港「小白象」工程或疫情用地「大白象」工程，他認為可以改革土地制度，變得更市場化。

 

　　他重申，香港需在加強投資者保護，提高投資者願意在市場上所支付的價格，這將吸引中國內地金融市場，因美國正在壓迫在美上市的內地公司返回亞太區。因此需要一個更值得信賴的框架，包括由獨立股東選舉產生的適當獨立董事；嚴謹的財務報表和交易系統，是以「一股一票」（one share, one vote）代替予科技公司特殊待遇，並讓創始人擁有過多的投票權，意指「同股不同權」。

 

冀與家人共渡餘下時光

 

　　被稱為「股壇長毛」的David Webb稱，現時人生的願望清單中，首要花費最多時間陪伴家人，包括與妻子及孩子。若他自己健康許可，仍希望可一同旅遊。他亦稱，當人生只餘下很短時間，目標清單優先次序會馬上改變，「當我還是54歲、發現患上前列腺癌前，我以為我可以在公眾前及投資界活躍多30載，直至80多歲才退出，並弄孫為樂，但一切已改變」。

 

  　　談及他曾公開表示他仍有「獅子山精神」，被問到今時今日香港還有沒有這種團結一致（Solidarity）及不屈不撓（Perseverance）的精神時，他指過去本港企業家精神並不期望政府會有所承擔或施捨，但現時政府正在做這些工作，包括提供上千億元的中小企融資擔保計劃，事實上並不需要。

 

 

撰文：經濟通採訪組

 

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