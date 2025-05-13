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H按 | 拆息全線向下，一個月息六連跌低見1.57厘

13/05/2025

H按 | 拆息全線向下，一個月息六連跌低見1.57厘

 

　　港元拆息今日全線向下，其中，與樓按相關的一個月拆息連跌六天，今報1.56595厘，較上日低近36個基點，並創2022年8月9日後新低。六個月拆息亦跌穿3厘，　報2.74857厘，見2022年7月21日後最低。港元匯價繼昨天低見7.7958兌1美元，創近八個月低位後，今日暫時最低曾報7.7936，較前收市價跌0.03%。

 

三個月拆息跌37基點

 

　　隔夜息微跌至0.0444厘，為2022年5月26日以來最低，兩周錢失守1厘，報0.88524厘，反映銀行資金成本的三個月拆息跌37基點至2.27595厘，為2022年8月5日後最低。一年期拆息降至3.09655厘，見2022年6月20日以來最低。

 

　　港元匯價向波動區間7.75-7.85的中點靠攏，最新報7.7923，較前收市價跌0.01%。

 

市場料聯儲局較大機會9月才恢復減息

 

　　中美在瑞士舉行貿易會談後發表聯合聲明，宣布取消大部分互相加徵的關稅。美國及中國將於明天(14日)起，在初始的90日內，暫停實施24%關稅，並保留加徵剩餘10%關稅，代表連同因應芬太尼(Fentanyl)所徵的關稅，美國向中國徵收的關稅稅率將由145%降至30%，中國對美國徵收的關稅稅率則由125%降至10%。

 

　　聯儲局官員認為中美互降關稅後，將減低聯儲局減息的必要性，但保留的關稅仍然會影響經濟。市場目前預料聯儲局較大機會9月才恢復減息。另外，高盛將未來12個月美國經濟衰退機會率降至35%，並將聯儲局減息時間由7月，推遲至12月。

 

撰文：經濟通採訪組

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