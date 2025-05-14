港股 | 午市前瞻 | 騰訊音樂首季盈利翻兩倍 半日升12%能否企穩？

美國放寬對華限制，撤銷前總統拜登時代的AI晶片擴散規定，科技股普遍受惠造好，加上上日北水恢復淨流入，帶動大市表現。恒指高開超過200點後一路維持升勢，科技股領跑恒指半日報23438，升329點或1.4%，主板成交近1074億元。國企指數報8515，升129點或1.5%。科技指數報5341，升72點或1.4%。

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聶振邦：恒指回到關稅前區間整固

美國4月份消費物價指數(CPI)按年升幅放緩至2.3%，為2021年2月以來最慢增速，低於預期升2.4%，並創逾四年以來最低，美股三大指數個別走道指獨跌。恒指近日走勢反覆，繼昨日（13日）回吐逾400點後今早回升，暫時在23300附近窄幅上落。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，由於困擾大市的中美關稅問題首階段得到解決，加上早前人行宣布降息降準，利好消息一下子全出，某程度上已經全部反映出來。現時大市缺乏方向，預料恒指將會維持上落格局。聶振邦指，早在3月25日底至4月2日，亦即美國對全球多國開徵關稅前，恒指當時亦在23000點附近整固。他認為，中美關稅協議剛剛達成，當中90天緩衝期，預料這段期間雙方不大可能出現較大爭拗。後市若沒有進一步利好或利淡的消息或政策推出，預料恒指較大機會在23000至23500區間繼續整固。

騰訊音樂市盈率遠低美國同行

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騰訊音樂(01698)首季純利42.91億元人民幣，按年升2.02倍；期內收入73.56億元人民幣，按年升8.7%。當中，在線音樂訂閱收入按年增長16.6%至42.2億元。在線音樂付費用戶數按年增長8.3%至1.229億元人民幣，按季淨增190萬。單個付費用戶月均收入從去年同期的10.6元人民幣增長至11.4元人民幣。

聶振邦表示，騰訊音樂自2023年以來，季度純利不斷創新高。主因是該平台不斷引入韓日流行音樂，吸引大量的年輕用戶，儘管內地經歷內需疲弱，但年輕人並不介意付出少少費用以追求精神上滿足。除了流行音樂，平台同樣有英美古典音樂，照顧不同年齡層的需要。除此之外，母企騰訊控股(00700)推出的遊戲亦有主題音樂為騰訊音樂引流，產生協同效益，助力開拓不同的用戶層。由於監管機構對音樂方面的監管遠沒有遊戲方面嚴格，集團在開展業務上較少受到限制。

聶振邦指，騰訊音樂現時市盈率26倍，預測市盈率約22倍。與騰訊(0070)現時市盈率22倍和預測市盈率20倍相差無幾。但考慮到騰訊音樂首季純利翻兩倍，預測市盈率將會相應調低至不足20倍，因此，騰訊音樂不見得會比騰訊貴。此外，騰訊音樂在美股上市，若比較美股同行業Spotify的99倍市盈率，以及華納音樂的31倍，騰訊音樂明顯低水一大截。因此，騰訊音樂現時升幅（暫時約12%）相當合理，中長線仍然可吸。

聶振邦續指，騰訊音樂現時股價與去年5月高位相若。但由於首季績佳，不排除短期內有機會破頂（62.5元），但預料在65元會有阻力。由於短期內恒指反覆，一旦恒指下跌，不排除騰訊音樂跟隨下跌。投資者若手上沒貨，不妨等回調55至58元才考慮買入。

騰訊音樂股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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