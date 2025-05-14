施永青：世界將繼續受特朗普摧殘，本港樓價見底機會大

中原集團主席施永青表示，美國總統特朗普再次上場後，其政策多變，又不理會世界，其公布的政策損害美國長期建立的價值，令市場對美國投資信心減少，雖然目前美國關稅政策暫緩，但認為只是特朗普權宜之計，並非推翻原定的政策，現時只是技術性妥協，預計未來世界將繼續受特朗普「摧殘」。

（柳英傑攝）

他又指，近日港元拆息下跌，變相令供樓成本減少，對資金流入地產行業的吸引力大增。如果未來港元拆息再跌，相信供樓成本將低於租樓成本，當美息進一步下跌後，樓市將會回穩，他預料今年樓價見底機會大。

中原投資今成立學生公寓品牌，首個項目最快本月招租

中原投資今日（14日）宣布成立全新學生公寓營運服務品牌CampusOne Communities，由中原投資旗下中原管理服務公司負責營運。CampusOne Communities首個項目一步居117（One Pace 117）將於本月開始接受入住申請，三人房床位每月租金由6355元起。

項目位於尖沙咀，前身為一間酒店，預料翻新工程約需5個月，首批學生將可於今年8月正式入住。一步居117設有一人、二人及三人房，亦設公共空間供學生享用。

中美關係轉變造就香港教育產業機會

施永青表示，中原投資早於八年前已經在美國、英國進行學生公寓的業務。他指出，最近數年中美關係出現變化，美國明顯削減大量中國學生名額，令中國學生出外留學機會減少，造就了香港發展教育產業的機會。

他又指，香港作為亞洲教育樞紐，來港升學的學生人數未來料持續上升，進一步推高住宿需求，為出租市場注入動力，故今日成立全新學生公寓品牌。

中原集團子公司主席施慧勤指出，大學生對住宿需求殷切，CampusOne Communities希望以優質住宿回應市場需要，並以專業營運模式，為學生打造難忘及舒適的留學體驗。同時，品牌亦可協助有意將手持物業轉型至學生公寓的業主提供服務，助他們捉緊新趨勢。

目標兩年提供3000個床位

中原投資管理有限公司（開曼）董事總經理江若雯表示，一步居117並非CampusOne Communities在港唯一的項目，目前仍在積極審視不同的投資機會，目標兩年內可提供3000個床位。

撰文：經濟通採訪組

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