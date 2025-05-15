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開市Go | 美匯觸近兩月低，恒瑞招股，騰訊季盈利勝預期

15/05/2025

要聞盤點

1、美股三大指數收市升跌不一，道指連續第二日下跌，市場持續關注國際貿易局勢及其對後市的影響。道指收市跌89.37點，或0.21%，收報42051.06點；標普500指數微升6.03點，或0.10%，報5892.58點；納指升136.72點，或0.72%，收於19146.81點；中國金龍指數升87點；日經期貨截至上午7時58分升90點。

2、《彭博》引述知情人士報道，美國與全球各國進行貿易談判時，並無試圖壓低美元匯率，美國財長貝森特亦未有授權其他官員討論匯率問題。美匯指數隔晚震盪上落，盤中最低一度觸及100.271，創下近兩個月新低。

3、美國聯儲會理事會副助理主任透露，降低美國國債交易凍結風險的改革，可能很快便會出台。

4、美國財長貝森特表示，已聯同貿易代表格里爾就進一步解決芬太尼問題，與中國進行實質性接觸。

5、中國商務部公布，自周三（14日）起暫停對28間美國實體進行出口管制管控，並暫停對17間美國實體的不可靠實體清單措施，期限均為90日。

6、中國市場監管總局鼓勵拼多多、小紅書等平台推出更多支持個體工商戶發展的務實舉措。

7、香港行政長官李家超表示，中東行達成59項合作備忘錄及協議，阿聯酋給予特區護照30日免簽。

8、「藥茅」恒瑞醫藥今日招股，入場費8899元，引入七基投；另外據報小馬智行將以保密形式申請在港上市，擬募資支持業務擴張。

開市Go | 美匯觸近兩月低，恒瑞招股，騰訊季盈利勝預期

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