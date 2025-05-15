阿里巴巴第四財季經調整純利升22%，遜預期

阿里巴巴(09988)公布，截至3月底止第四財季經調整純利298.47億元（人民幣．下同），按年增22%，遜於市場預期的313.2億元。純利123.82億元，按年增279%；攤薄每股收益0.65元。經調整EBITA326.16億元，按年增長36%。

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期內收入2364.54億元，按年增長6.57%，亦遜於2378.6億元預期。當中，客戶管理收入（CMR）按年增長12%至710.77億元；阿里國際數字商業集團（AIDC）收入按年增長22%至335.79億元；雲智能集團收入301.27億元，按年增長18%；菜鳥集團收入215.73億元，按年下降12%；本地生活集團收入按年增長10%至161.34億元；大文娛集團收入55.54億元，按年增長12%。

另外，淘天集團季內中國零售商業的收入955.81億元，按年增長8%；淘天集團經調整EBITA 417.49億元，按年亦增長8%。

全年經調整純利微升0.4%，連特息派0.25美元

阿里巴巴公布截至3月底止全財年經調整純利1581.2億元，按年微升0.4%，遜於市場預期的1592.8億元。純利1294.7億元，按年增62%，基本每股收益6.89元。

公司宣派總計每股普通股0.25美元或每股美國存託股2美元的兩部分股息，其中2025財年年度定期現金股息，金額分別為每股普通股0.13125美元或每股美國存託股1.05美元；一次性特別現金股息作為處置某些業務和財務投資的收益的分配，金額分別為每股普通股0.11875美元或每股美國存託股0.95美元。

期內，收入9963.47億元，按年升6%，遜於市場預期的9987億元。

吳泳銘：戰略持續見效，AI+雲為長期新增長引擎

阿里巴巴集團首席執行官吳泳銘在業績報告中稱，業績顯示其「用戶為先、AI驅動」戰略持續見效，核心業務增長繼續加速，公司未來將堅定聚焦核心業務，推動AI＋雲成為長期發展的新增長引擎。

另集團首席財務官徐宏稱，對業務前景充滿信心，將堅定加大投入核心業務，鞏固業務優勢，且公司持續踐行提升股東回報的承諾，他提到於2025財年已回購119億美元股份，使到流通股淨減少5.1%。同時董事會已批准派發年度和特別股息合共46億美元。

撰文：經濟通採訪組

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