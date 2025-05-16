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開市Go | 鮑公暗示改幣策框架，阿里業績遜預期，綠茶暗盤潛水

16/05/2025

要聞盤點

　

1、美股周四收市各有升跌，道指升逾270點，標普500指數則連續第四個交易日收高。市場主要受中美經貿高層會談取得實質進展刺激，整體投資氣氛偏向樂觀。同時，美聯儲主席鮑威爾表示，聯儲局正調整其政策制定框架，為未來政策靈活性鋪路。道指收市升271點，或0.65%，報42322點；標普500指數升24點，或0.41%，報5916點；納指跌34點，或0.18%，報19112點。金龍中國指數下跌178點，阿里巴巴和百勝中國對指數拖累最大。日經期貨截至上午7時51分升15點。

　
　
2、美聯儲主席鮑威爾稱美國可能正進入更頻繁，且可能持續較久的供應衝擊時期，長期利率可能較高，他暗示將調整貨幣政策框架，重新審視平均通脹目標和就業缺口衡量方式。

　
　
3、美國4月零售銷售幾無增長，同期生產者價格(PPI)創五年最大降幅，製造業產值六個月來首次下降，進口關稅上調拖累經濟表現。

　
　
4、中美貿易休戰後再現分歧，中方抨擊美國限制中國AI晶片的決定，稱之為非市場化與單邊霸凌行為。

　
　
5、美國總統特朗普結束中東行程，宣布與阿聯酋達成2000億美元協議，卡達投資局計劃十年內向美國追加投資5000億美元。

　
　
6、美歐關稅談判進展緩慢，歐盟據悉準備新提案，將提供更多關於降低非關稅壁壘的細節。

　
　
7、人民銀行等四部門召開科技金融推進會，強調構建適應科技創新的體制機制，支持投早、投小、投長期及硬科技。

　
　
8、人民銀行擬進一步豐富「互換通」產品類型，將利率互換合約期限延長至30年，促進內地與香港市場協同發展。

　

開市Go | 鮑公暗示改幣策框架，阿里業績遜預期，綠茶暗盤潛水

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/05/2025 10:14
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/05/2025 10:14
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/05/2025 10:14
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/05/2025 09:55
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