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港股 | 午市前瞻 | 恒指上升乏力走勢反覆偏淡 阿里回調至104元可吸

16/05/2025

　　隔夜歐美股市大致靠穩，亞太股市今早個別走。港股持續回吐，恒指今早低開逾200點後，指數窄幅上落，半日高低波幅不足160點。阿里(09988)績後捱沽，半日收跌約半成，單一股份拖低恒指94點。恒指恒生指數半日報23262，跌190點或0.8%，主板成交超過1076億元。恒生中國企業指數報8438，跌70點或0.8%。恒生科技指數報5267，跌30點或0.6%。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指上升乏力走勢反覆偏淡 阿里回調至104元可吸

（Shutterstock圖片）

 

張智威：所有利好因素已出台，港股缺乏上升動力

 

　　恒生指數今早低開200點，最低見23190。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，恒生指數由今年4月初最低位，至今累計反彈約4000點。考慮到恒指現時的市盈率、周息率、相對強弱指數(RSI)等指標，對市場而言並不吸引，機構投資者在現水平未必會加倉。另外，現時所有利好因素已經出台，港股似乎缺乏上升動力。張智威認為，現時恒指上望空間大概位處23800點水平，亦有機會回落至大概22400點水平。

 

阿里業績遜預期，中長線建議睇104元買入

 

　　阿里巴巴(09988)周四（15日）公布，截至今年3月底止第四財季業績，經調整純利298.47億元人幣，按年增22%，遜於市場預期的313.2億元人幣；純利123.82億元人幣，按年增279%；攤薄每股收益0.65元人幣。經調整EBITA錄得326.16億元人幣，按年增長36%。


　　張智威認為，阿里第四財季收入、經調整利潤並非遜色於市場預期太多，加上派息及一次性特別息按年有所增長，故應該不足以令該股股價大幅下滑。不過細看各業務表現就能看出端倪。當中，阿里季內客戶管理收入(CMR)按年僅增長12%，落後於同業京東(09618)CMR增長的15%；物流業務菜鳥集團收入按年跌12%；以及雲業務EBITDA利潤率僅有8%，低於上季度的9.9%。

 

　　張智威建議，若進行中長線投資，可待阿里股價回落至104元水平才吸納該股；若進行短炒，則等候股價回落至118元便可買入。他亦提及，內地科企板塊「內捲」情況激烈，故建議投資者現階段先觀望市況，待股價回落至吸引水平才進行買入。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指上升乏力走勢反覆偏淡 阿里回調至104元可吸

阿里股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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