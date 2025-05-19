開市Go | 美歐啟談判，寧王上限價招股，內地知名私募減持內銀

要聞盤點

1、上周五（16日）美股三大指數收高，標普500指數連升五日。據《金融時報》報道，美國與歐盟打破僵局，啟動關稅談判，消息帶動美股升幅擴大。此外，美國總統特朗普表示，未來兩至三周將為貿易夥伴設定關稅稅率，因無法與所有國家同時展開談判。道指數高開33點後，曾一度轉跌90點，低見42232點，隨後低位回升，高見42663點。標普500指數盤中一度升0.7%，納指則先跌0.39%，後回升最多0.53%。道指收市升331點，或0.78%，報42654點；標普500指數升41點，或0.70%，報5958點；納指升98點，或0.52%，報19211點；金龍中國指數上升38點；日經期貨截至上午8時07分跌177.5點。





2、繼惠譽與標普後，穆迪上周五因美國政府債務增加下調其最高信用評級，10年期美債殖利率升至近4.5%，標普500 ETF盤後下跌。





3、密歇根大學5月消費者信心指數初值降至50.8，低於市場預期的53.4及4月終值的52.2，反映消費者對經濟前景憂慮加劇。





4、俄烏三年多來首次直接談判上周五在土耳其結束，雙方同意交換俘虜並討論停火方式，特朗普稱將與普京通話商討結束戰爭。





5、中國3月減持美債，持倉規模降至第三位，英國升至第二位。





6、今天（19日）中國將公布4月一系列重磅經濟數據，包括工業生產、社會消費品零售、固定投資、失業率以及70城房價數據

7、寧德時代(03750)香港招股價定為每股263元，周二掛牌，港交所將於當日推出月度期權並納入可賣空名單。





8、財政司司長陳茂波於網誌指出，寧德時代上市令本港累計新股集資額超600億元，較去年同期增逾6倍，融資規模暫居全球首位。





9、內地快消品包裝公司吉宏股份(02603)今日起至周四（22日）招股，發售6791萬股，每股作價7.48至10.68元，5月27日掛牌；減肥藥概念股派格生物同日招股，擬發售1928.35萬股H股，每股作價15.6元，5月27日掛牌。

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情