  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

開市Go | 美歐啟談判，寧王上限價招股，內地知名私募減持內銀

19/05/2025

要聞盤點

 

1、上周五（16日）美股三大指數收高，標普500指數連升五日。據《金融時報》報道，美國與歐盟打破僵局，啟動關稅談判，消息帶動美股升幅擴大。此外，美國總統特朗普表示，未來兩至三周將為貿易夥伴設定關稅稅率，因無法與所有國家同時展開談判。道指數高開33點後，曾一度轉跌90點，低見42232點，隨後低位回升，高見42663點。標普500指數盤中一度升0.7%，納指則先跌0.39%，後回升最多0.53%。道指收市升331點，或0.78%，報42654點；標普500指數升41點，或0.70%，報5958點；納指升98點，或0.52%，報19211點；金龍中國指數上升38點；日經期貨截至上午8時07分跌177.5點。


　
2、繼惠譽與標普後，穆迪上周五因美國政府債務增加下調其最高信用評級，10年期美債殖利率升至近4.5%，標普500 ETF盤後下跌。


　
3、密歇根大學5月消費者信心指數初值降至50.8，低於市場預期的53.4及4月終值的52.2，反映消費者對經濟前景憂慮加劇。


　
4、俄烏三年多來首次直接談判上周五在土耳其結束，雙方同意交換俘虜並討論停火方式，特朗普稱將與普京通話商討結束戰爭。


　
5、中國3月減持美債，持倉規模降至第三位，英國升至第二位。


　
6、今天（19日）中國將公布4月一系列重磅經濟數據，包括工業生產、社會消費品零售、固定投資、失業率以及70城房價數據

 

7、寧德時代(03750)香港招股價定為每股263元，周二掛牌，港交所將於當日推出月度期權並納入可賣空名單。


　
8、財政司司長陳茂波於網誌指出，寧德時代上市令本港累計新股集資額超600億元，較去年同期增逾6倍，融資規模暫居全球首位。


　
9、內地快消品包裝公司吉宏股份(02603)今日起至周四（22日）招股，發售6791萬股，每股作價7.48至10.68元，5月27日掛牌；減肥藥概念股派格生物同日招股，擬發售1928.35萬股H股，每股作價15.6元，5月27日掛牌。

 

開市Go | 美歐啟談判，寧王上限價招股，內地知名私募減持內銀

 

開市Go | 美歐啟談判，寧王上限價招股，內地知名私募減持內銀

 

開市Go | 美歐啟談判，寧王上限價招股，內地知名私募減持內銀

 

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00899

中加國信

0.133

異動股

02800

盈富基金

23.540

異動股

01572

中國藝術金融

0.124

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00899 中加國信
  • 0.133
  • 02800 盈富基金
  • 23.540
  • 01572 中國藝術金融
  • 0.124
  • 00135 昆侖能源
  • 8.100
  • 02096 先聲藥業
  • 9.450
股份推介
  • 00293 國泰航空
  • 10.320
  • 目標︰$12.00
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 119.200
  • 目標︰$150.00
  • 09992 泡泡瑪特
  • 207.000
  • 目標︰$220.00
  • 02510 德翔海運
  • 7.250
  • 目標︰$8.20
  • 02359 藥明康德
  • 62.850
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 119.200
  • 00700 騰訊控股
  • 514.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 52.350
  • 00005 滙豐控股
  • 91.500
  • 00388 香港交易所
  • 379.000
報章貼士
  • 00398 東方表行集團
  • 3.590
  • 目標︰--
  • 06681 腦動極光－Ｂ
  • 6.750
  • 目標︰$7.20
  • 00992 聯想集團
  • 9.960
  • 目標︰$10.90
熱炒概念股
即時重點新聞

19/05/2025 17:00  《盤後部署》恒指反彈無力料續整固，中通快遞染藍股價短期尋突破

19/05/2025 18:35  《新股上市》寧德時代暗盤收高逾9%，每手賺2400元

19/05/2025 19:09  《新股上市》富衛集團向港交所重新提交上市申請

19/05/2025 17:48  騰訊(00700)今斥資5億元回購97.9萬股

19/05/2025 16:41  港交所委任許亮華為財務總監，劉碧茵不再兼任

19/05/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入８４﹒５９億元，買建行沽騰訊

19/05/2025 08:38  【大行炒Ｄ乜】網易獲多家大行升目標，大摩升兩大海運目標逾一成

19/05/2025 16:28  《財資快訊》美電軟報７﹒８１９５，一個月拆息較上日軟２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

一本萬利 | 港股23700久攻不破有玄機，美匯或再跌一成（有片）新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 消費投資遜預期，美債持有量退至第三，鴻蒙電腦發布新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

阿里 | 傳與蘋果AI合作受美關注疊加季績遜預期，阿里連日急挫，仍獲大行力撐可趁機吸？新文章
品味生活
生活
人氣文章

港是港非．李慕飛

中醫院開先河，問題是如何説服港人接受入院治療？
人氣文章

Foodie What’s On

人氣烘焙咖啡店Soft Thunder推出升級版「千層脆片蛋撻」！加推出新口味「咖啡黑糖麻糬千層脆片蛋撻」
人氣文章

一本萬利．林本利

恒指23700爭持有玄機，美匯或再跌一成（有片）
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

《虎毒不》──罕見探討現代都市女性處境的作品
人氣文章

Travel & Dining

母親節2025｜護膚主題酒店下午茶推薦！養生人參食材／抗氧化紅茶煥膚／瑞士矜貴品牌，逗媽媽開心！
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

將一手好牌打爛，要承受戀愛腦的後患！不被看好的關係真的最浪漫？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
王大陸逃兵案牽連曝光，台灣多名藝人涉委託閃兵集團造假病歷，11閃兵名單公開新文章
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
養生湯水 │脾虛易腹瀉？推薦粟米蓮藕栗子蓮子素湯，健脾祛濕補腎
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/05/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/05/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/05/2025 20:24
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/05/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章專訪19/05/2025
一本萬利 | 港股23700久攻不破有玄機，美匯或再跌一成（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

美國評級下調，象徵意義大過實際意義

18/05/2025 19:00

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，滙豐單周三度減定存息，建行亞洲3...

18/05/2025 10:55

貨幣攻略

特朗普中東行的商務之外

15/05/2025 10:10

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處