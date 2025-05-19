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染藍中通升4%，美的升逾1%，遭剔出科指閱文挫6%

19/05/2025

染藍中通升4%，美的升逾1%，遭剔出科指閱文挫6%

 

　　中通快遞-W(02057)現價升4%，報149.4元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅4.3%。該股成交約6萬股，涉資950萬元。美的集團(00300)升1.4%，報79元。

 

　　恒生指數公司公布季度檢討結果，恒指成分股加入美的集團及中通快遞，成分股數目由83隻增加至85隻；科技指數成分股加入比亞迪(01211)，剔除閱文集團(00772)；國企指數成分股沒有變動，成分股數目維持50隻。所有變動將於2025年6月6日（星期五）收市後實施，並於2025年6月9日（星期一）起生效。

 

　　另外，恒生綜合指數成分股加入布魯可(00325)、古茗(01364)、蜜雪冰城(02097)，成分股數目由502隻增加至505隻。

 

閱文遭剔出科指低開近5%

 

　　柒藍新貴高開，獲新納入科指比亞迪微跌0.7%，報431元；遭踢出科指閱文跌6.1%，報24.8元。獲「入通」資格三股造好；布魯可升3.3%，報149.8元；古茗升1%，報24.55元；蜜雪集團升2.8%，報488.2元。

 

撰文：經濟通市場組

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