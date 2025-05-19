阿里 | 傳與蘋果AI合作受美關注疊加季績遜預期，阿里連日急挫，仍獲大行力撐可趁機吸？

據報美國政府正關注蘋果(AAPL.US)擬與阿里巴巴(09988)合作，在中國iPhone中引入人工智能(AI)服務，令阿里還未消化完差過預期的季績即再受重擊，今日(19日)股價最多再跌逾4%，近兩日共插近8%。其實，績後大行對阿里看法普遍不太差，仍指其季績穩健，料未來幾季雲收入可加速增長，若想吸納應如何部署？

（阿里巴巴官網媒體資料庫）

據報白宮關注阿里開發蘋果在華AI功能 憂加強中企技術實力

據《紐約時報》引述知情人士報道，美國白宮與國會官員正密切關注蘋果公司計劃與阿里巴巴合作，在中國iPhone中引入AI服務的決定。美方擔憂，這項合作可能會加強中國企業在人工智能領域的技術實力，進而擴大全球影響力，特別是在中國對言論與資訊進行嚴格審查的背景下，這樣的合作可能會促使中國的聊天機器人更廣泛地進入市場，也可能加深蘋果在中國營運時對北京當局在數據監控與內容審查法律的依賴程度。

中國是蘋果繼北美後的第二大市場，但由於中國法規要求必須與本地企業合作，其備受期待的Apple Intelligence AI功能至今尚未在中國正式推出。今年2月，阿里巴巴確認將與蘋果合作，為中國iPhone開發AI功能，而盛傳蘋果在華AI功能的另一個合作方為百度(09888)。

阿里上季經調整純利按年升22%收入增7% 均遜預期

另方面，阿里巴巴日前公布，截至3月底止第四財季經調整純利298.47億元人民幣，按年增22%，遜於市場預期的313.2億元人民幣。純利123.82億元人民幣，按年增279%。經調整EBITA 326.16億元人民幣，按年增36%。

期內收入2364.54億元人民幣，按年增6.57%，亦遜預期的2378.6億元人民幣。當中客戶管理收入(CMR)按年增12%至710.77億元人民幣，阿里國際數字商業集團(AIDC)收入增22%至335.79億元人民幣，雲智能集團收入增18%至301.27億元人民幣，菜鳥集團收入下降12%至215.73億元人民幣，本地生活集團收入增10%至161.34億元人民幣，大文娛集團收入增12%至55.54億元人民幣。另淘天集團季內中國零售商業的收入955.81億元人民幣，按年增8%；淘天集團經調整EBITA 417.49億元人民幣，增8%。

高盛：季績穩健予目標價154元 大摩：料未來幾季雲收入加速增長

高盛發表研報指，阿里上季業績整體穩健，其中CMR按年增12%，淘天集團EBITA按年增8%，均超出該行與市場預期，而阿里雲業務收入增長18%與每股盈利(EPS)按年增長23%符合預期，股價下跌可能反映市場對雲業務增長及利潤率、資本支出的過高期待。雲業務利潤率季度下滑主要受季節性因素影響，預期阿里雲收入增長將在2025財年6月季度加速至按年增長20%，利潤率回升至9.3%，主因各行業企業加速AI應用及推理需求激增，予「買入」評級，維持目標價154元不變。

摩根士丹利稱，阿里上季雲收入增18%，符合該行預期，但低於市場預測。考慮到供應鏈中斷和人民幣波動，上季並不完全具有代表性，鑑於互聯網、金融、教育和電動汽車等領域強勁而穩定的推理需求，阿里料將在未來幾個季度實現雲收入加速增長。預計公司2026年總收入增長8%，雲收入增長25%，上個季度宣布的資本開支計劃沒有變化，予美股目標價180美元，維持「增持」評級。

滙豐研究：看好CMR與雲業務收入前景 花旗：維持目標價165元

滙豐環球研究指，阿里CMR貨幣化能力持續增強，3月當季按年增速加快至12%，超出市場預期，將2026財年CMR增速預測從7%上調至8%，隨著阿里持續縮減中小企業服務費減免政策，並在未來數季全面推廣全平台廣告工具，該增長仍有上行空間，上調阿里2026至2028財年收入預測1至2%，維持「買入」評級，美股目標價176美元。該行仍預計淘天利潤率在未來數季將按年下跌，短期來看，其股價在過去一個月因貿易緊張局勢緩解跑贏大市後可能稍作喘息，且市場對上季業績略遜預期後的競爭加劇與投資承諾增加轉趨謹慎，但仍看好阿里在CMR與雲業務的穩健收入前景，持續推進的股東回報計劃亦將提供估值支撐。

花旗表示，阿里上季CMR按年增12%，淘天集團的EBITA增長8%，勝預期，但雲端收入按年增18%及雲端利潤率增8%，雖與該行預測一致， 但遜於市場預期。進入2026財年，阿里仍將致力於AI再投資、產品定價競爭力，以確保穩定的市佔率，料淘天集團的EBITA或出現波動。由於各產業企業客戶需求激增，公司管理層預期雲端服務收入將於2026財年逐步加快。隨著軟件費用增加及商戶全站通廣告工具的採用率上升，相信CMR穩健的增長趨勢將在2026財年持續，維持對阿里H股及美股目標價165元及169美元，續予「買入」評級，集團仍是中國AI及宏觀經濟反彈的代表。

大和稱，阿里上季CMR和雲端收入超預期。隨著推理需求增長及領先的Qwen大語言模型系列發展，預期阿里雲將在未來數年持續擴大市佔率。然而，公司持續加碼即時購物領域的投資可能在短期引發市場擔憂，重申「買入」評級，目標價則由175元下調至170元。

溫傑：業績稍遜預期疊加大市調整 可待恒指大市回至22800點分注買

香港股票分析師協會理事溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，阿里業績其實不算很差，但很多不同範疇只是稍為不及預期，加上大市仍在調整，若要沽貨當然會沽出感覺上沒那麼好的股份，強如騰訊(00700)近日也見回吐，阿里怎可能不回吐？但若純以阿里本身問題來看，跌至現價應已差不多，唯一需要判斷反而是大市表現，若覺得大市會進一步回吐，或可待其回至22800點或22500點時，才分注買入阿里。

溫傑續指，若只想「一注獨贏」就應揀買最近公布業績好的股份，例如若阿里及騰訊股價都跌，不如揀騰訊。如果怕業績期各有分野，不知資金流向如何，也可買科技指數ETF如南方恒生科技(03033)及XL二南方恒科(07226)。總之，阿里業績不算很差，不應受市場價格影響，但問題是大市看似回落，科技股尤其是業績差於預期的科技股應會跌得較多，阿里也很難估計底部究竟是117元抑或115元，一定要分注買。若再保守些，當然等大市「跌定咗」才買。

阿里今日跌3.4%收報119.2元，連跌3日，累計跌幅8.59%，成交147.71億元。其他科技股亦普遍下跌，京東(09618)跌1.06%報130.4元，百度跌2.32%報86.45元，網易(09999)跌2%報186.2元，快手(01024)跌2.26%報49.7元，嗶哩嗶哩(09626)跌1.24%報143元，惟騰訊倒升1.18%報514元，美團(03690)升2.28%報134.4元，小米(01810)升2.65%報52.35元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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