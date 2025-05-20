開市Go | 美儲官員放鷹，寧王暗盤曾升近一成，內銀降存款利率

要聞盤點

1、美股三大指數收市微升，標普500指數連續第六個交易日上升。穆迪下調美國信用評級引發短暫波動，但市場情緒很快回穩，市場基本已消化負面消息。周一(19日)早市美國30年期國債孳息率躍升至4.995%，10年期國債孳息率升至4.521%，其後逐步回落。道指收市升137.33點，或0.32%，報42792.07點；標普500指數升5.22點，或0.09%，報5963.60點；納指升4.36點，或0.02%，報19215.46點；金龍中國指數下跌13點；日經期貨截至上午8時21分升262.5點。

2、多位美國聯儲局官員為減息潑冷水，暗示美聯儲至少在今年9月前不會下調利率。貨幣市場預測，年內只有兩次幅度為25基點的減息。

3、美國總統特朗普與俄羅斯總統普京通話逾兩個小時後表示，俄烏將立即啟動停火談判。當中，普京同意與烏克蘭就和平備忘錄展開合作。烏克蘭總統澤連斯基則表示，美國、歐盟及英國可能參與和談。

4、中國抗議美國打壓華為，指美方嚴重破壞日內瓦高層會談共識，AI晶片出口管制指南存在歧視性。

5、內地國有銀行新一輪下調存款利率，據內媒報道，建設銀行(00939)和招商銀行(03968)均下調了人民幣存款利率，活期利率下修5個基點，定期整存整取三個月期、半年期、一年期、二年期均下調15個基點，三年期及五年期均下調25個基點，7天期通知存款利率則調降15個基點。另外，今日人民銀行將公布最新一期LPR利率，預計將下調1年期和5年期利率各10個基點。

6、中美關稅政策調整後，物流企業業務量激增，據報中國企業出口到美國的報關量在兩日內飆升6倍。

7、寧德時代(03750)周二(20日)在香港掛牌交易，暗盤市場一度攀升9.5%。IPO公開發售部分在行使發售量調整權前獲151.15倍認購，一手帳面最多賺2400元。

8、小米(01810)計劃自2021年起的十年內，於晶片研發方面投資最少500億元。小米聯合創始人雷軍表示，公司將於周四(22日)發布首款自主設計的處理器「玄戒O1」。

9、據報螞蟻集團國際業務於去年創近30億美元收入，連續兩年實現經調整盈利。

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