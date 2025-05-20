盤前攻略 | 美股先跌後升 港股沽壓減輕惟好淡部署仍審慎

評級機構穆迪歷史性將美國主權信貸評級由最高「Aaa」級降至「Aa1」，為過百年以來首次撤銷最高評級。美股早段一度急挫，但隨後即有回升動力，午市拗頭回升，最終三大指數繼續收高；道指升137點報42792，標普升5點報5963，納指升4點報19215。

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中概股繼續觀望淡靜；阿里巴巴跌0.41%報122.96美元，拼多多升0.71%報118.45美元，京東升0.42%報33.69美元，百度跌0.10%報89.25美元，理想跌1.67%報28.34美元，小鵬跌3.34%報19.98美元，蔚來跌1.46%報4.04美元，嗶哩嗶哩吐4.97%報17.99美元。

夜期報升，ADR略跑贏

恒指夜期升110點報23378。主要ADR較港股有輕微溢價；美團(03690)ADR較港股高0.79%，折合135.5港元；騰訊(00700)ADR較港股高0.41%，折合516.1港元；小米(01810)ADR較港股高0.66%，折合52.7港元；友邦(01299)ADR較港股高0.86%，折合66.2港元；滙控(00005)ADR較港股高2.01%，折合93.3港元。

恒指料800點區間橫行，牛證重貨區有下移趨勢

有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報23477，升148點，恒指料跟隨高開逾100點。上日早市恒指的確有沽壓，但於23000大關前即有修正動力，午後更短暫倒升，再一次證明23000為短期大市支持位，若關稅方面以及重要股份業績未算大超預期，恒指都會以23000至23800為區間橫行。

參考恒指牛熊證街貨分布，上日早段偷襲亦引證了好友小心部署的策略，結果上日牛證券重貨區22900至22999街貨量進一步減少128張對應期指張數至1021張，將削弱淡友下殺動力。但要留意再下一格22800至22899區域，上周五錄得205張對應期指張數淨增加，上日再淨增451張，如再進一步成長，當港股出現不利消息如重要業績差過預期等，便有機會成為淡友下殺的新目標。

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