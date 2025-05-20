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港股 | 午市前瞻 | 人行溫和減息10個基點 消費股能否受惠？

20/05/2025

　　人行公布5月份1年期和5年期LPR報價均降10個基點，是自去年10月以來的首次政策減息，港股受提振，輕微高開後反覆向上，其後隨藥股擴大升幅。恒生指數半日報23634，升301點或1.3%，主板成交超過1211億元。恒生中國企業指數報8570，升110點或1.3%。恒生科技指數報5324，升69點或1.3%。

 

港股 | 午市前瞻 | 人行溫和減息10個基點 消費股能否受惠？

（資料圖片）

 

聶振邦：中美關稅休戰有利恒指底部支撐

 

　　人行減息今日正式落地，多間內銀宣布下調存款利率，港股受惠放水氣氛帶動，半日升約300點。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恒指上半日高位約23600，為上周上方區間阻力位置，如今明兩日都能成功守穩相關水平，可以憧憬短期內挑戰24000。但他提到，近期大市成交轉弱，上兩個交易日大市成交都不足2000億元，料無重大利好消息下，恒指便會回落至23000。他認為最少要是國策重大利好才算市場喜出望外的消息，否則現水平開始都有稍大的回吐出壓力，但因為中美關稅仍有幾十日休戰期，料期間港股未至於大跌。

 

放水不等於直接有利消費，食品股短期內料轉強

 

港股 | 午市前瞻 | 人行溫和減息10個基點 消費股能否受惠？

 

　　內銀存款利率降幅比人行減息幅度更大，有利資金自銀行回流消費市場，今早消費板塊個別發展。聶振邦指雖然理論上存款利率下調有利刺激消費，但實際利好作用仍要看月度經濟數據。早前內地亦有推出刺激消費政策，但日前公布的消費數據並不標青，反映政策利看但市場亦有自己看法。

 

　　但受惠短期利好氣氛，今早個別消費股造好。聶振邦指因應消費數據利好最快都要下月才會反映，暫時板塊仍按個別股份消息而定。今早餐飲股及食品股顯著表現較強，他認為主要由於相關股份早前走勢落後，今日受消息帶動開始追落後，料短期表現會較好。以海底撈(06862)為例，近期股價已回落至16元，可博短線反彈至17元至17.5元水平。

 

港股 | 午市前瞻 | 人行溫和減息10個基點 消費股能否受惠？

海底撈股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 人行溫和減息10個基點 消費股能否受惠？

華潤啤酒股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

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