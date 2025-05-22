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港投公司︰有5至10個投資項目有意年內向港交所申上市

22/05/2025

港投公司︰有5至10個投資項目有意年內向港交所申上市

 

 

　　香港投資管理有限公司行政總裁陳家齊出席國際耐心資本論壇表示，港投公司目前投資超過100個項目，當中有5至10個項目有意今年向港交所(00388)提交上市申請，部分亦已遞表。

 

　　她指出，希望上述公司在香港進行IPO，又形容他們進度非常好，找海外市場、IPO階段都快過預期，又強調港投公司不單投入資金，亦會幫助它們成長。她又指，港投公司的投資，可槓桿及引導其他資金的比率已更進一步，每1元投資可帶來超過4元相關資金，強調希望每1元投放的資金，可以撬動更多資本。

 

　　陳家齊致辭時亦提到，香港作為「超級聯繫人」及「超級增值人」，具備獨特優勢，香港同時兼備作為國際高端人才集聚高地、國際創科中心及國際金融中心的優勢，可高效匯聚三大要素，即人才、創科機遇及金融，而這些要素正是把握未來增長機遇的關鍵。

 

　　展望未來，除此次「國際耐心資本論壇」外，港投公司將於今年稍後時間舉辦兩項專題活動，分別為「國際機器人大會」及「國際人工智能青年科學家論壇」。秉持促進互利共贏合作與交流的宗旨，港投公司將繼續積極與耐心資本社群互動協作，邀請耐心資本同儕參加這些活動。

撰文：經濟通採訪組

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