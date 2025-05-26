  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

盤前攻略 | 特朗普威脅再加關稅美股震跌 恒指料收穿十天線

26/05/2025

　　美歐關稅談判進展不利，美國總統特朗普開始對歐盟恫嚇，指若不再出現進展，將自6月1日起對歐盟加徵50%關稅。同時又要脅蘋果及三星等手機商，若不將生產線遷回美國，將面臨至少25%的關稅。特朗普再起風波動盪市場，上周五蘋果股價挫3%，拖累納指要跌188點報18737；道指跌256點報41603，標普跌39點報5802。

 

盤前攻略 | 特朗普威脅再加關稅美股震跌，恒指料收穿十天線

（Shutterstock圖片）

 

　　中概股個別發展；阿里巴巴跌0.62%報120.73美元，拼多多跌0.47%報119.24美元，京東跌1.01%報33.35美元，百度跌0.31%報83.81美元，理想升0.84%報28.91美元，小鵬跌2.44%報20.00美元，蔚來跌1.55%報3.82美元，金山雲跌2.57%報13.065美元；名創優品首季業績大遜預期，股價急跌17.58%報18.29美元。

 

夜期報跌，ADR跑輸

 

　　上周五恒指夜期跌70點報23479。ADR普遍跑輸港股；騰訊(00700)ADR較港股低0.57%，折合515.0港元；美團(03690)ADR較港股低1.11%，折合135.4港元；小米(01810)ADR較港股低0.58%，折合52.7港元；友邦(01299)ADR較港股低0.27%，折合64.7港元；滙控(00005)ADR較港股低0.38%，折合92.8港元。

 

關稅消息惡化，恒指料有400點跌勢

 

　　有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報23606，升47點，恒指開市料升跌不足100點。談判期間特朗普再有新動作，對久未有進展的美歐談判施壓，令市場重燃關稅戰惡化的憂慮。

 

　　港股上周高位爭持，參考恒指牛熊證街貨分布，較貼近恒指現貨價牛區街貨新增速度上升，主要集中於23200至23499約300點之間，累計淨增630張對應期指張數；其中23300至23399已增至涉及836張對應期指張數，為目前恒指牛證重貨區，如市場對特朗普關稅預告有所反映，恒指勢將有約400點回調空間，跌穿10天線（約23508）並下試20天線（約22928）。而23200為月中至上周的恒指支持水平，回調反映後要再看關稅消息有否進一步惡化，如有則市場可能會進一步憂慮中美冷靜期過後的結果而增添市況壓力。

 

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01159

智數科技集團

1.950

異動股

01671

天保能源

1.000

異動股

02302

中核國際

4.420

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01159 智數科技集團
  • 1.950
  • 01671 天保能源
  • 1.480
  • 02302 中核國際
  • 4.120
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 75.200
  • 02510 德翔海運
  • 7.220
股份推介
  • 09999 網易－Ｓ
  • 189.500
  • 目標︰$210.00
  • 02621 手回集團
  • --
  • 目標︰--
  • 02209 喆麗控股
  • 4.560
  • 目標︰--
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 75.200
  • 目標︰$104.00
  • 00027 銀河娛樂
  • 32.150
  • 目標︰$34.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 117.100
  • 00388 香港交易所
  • 388.000
  • 03750 寧德時代
  • 307.800
  • 01211 比亞迪股份
  • 422.800
  • 00700 騰訊控股
  • 509.000
報章貼士
  • 01099 國藥控股
  • 18.660
  • 目標︰$22.05
  • 01698 騰訊音樂－ＳＷ
  • 69.650
  • 目標︰--
  • 09999 網易－Ｓ
  • 189.500
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

26/05/2025 12:45  《午市前瞻》恒指仍有調整空間料穿廿天線，比亞迪愈低愈買博破頂

26/05/2025 12:07  恒指半日跌235點報23366，車股愈跌愈有美團績前見壞消息

26/05/2025 12:18  【企業盈喜】維他奶國際料全年純利按年增最多約1.1倍

26/05/2025 11:23  港鐵因將軍澳綫故障需罰款1920萬，並需提供一天半價優惠

26/05/2025 10:44  《異動股》恒瑞醫藥上市次日回吐近4%，仍較招股價高出兩成

26/05/2025 07:53  【北水炒Ｄ乜】淨流出１１﹒３９億元，買美團沽盈富基金

26/05/2025 08:38  【大行炒Ｄ乜】績後名創遭滙證降目標一成，星展降聯想目標逾一成

26/05/2025 11:34  《財資快訊》美電升報７﹒８３７０，一個月拆息維持０﹒４％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

利淡突襲恒指午後續插300點，比亞迪重挫9%累事新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 港股連升六周 恒指半日跌超200點回調已完？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

名創優品首季盈利跌近三成遜預期，遭大行降目標股價急插未宜沾手？新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

五月荷花盛開！塱原自然生態公園荷花池+三大賞荷熱點推薦
人氣文章

Member Zone

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！
人氣文章

財識兼收．止凡

打工仔悲歌 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

展覽「天下一統 — 陝西秦漢文明展」：近看細緻陶俑技術，感受野心與生死永恒的一線之隔 1
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

坂本五郎舊藏「商晚期銅鳳鳥獸面紋方蓋罍」以低價成交，是甚麼原因？
人氣文章

電影寓言．朱相楠

延續湯告魯斯的拼勁 ——《職業特攻隊：最終清算》: 誇飾人類極限
健康好人生 Health Channel
人氣文章
拆解乳清蛋白：每日1杯能有效增肌？乳清蛋白粉商不會告訴你的真相
人氣文章
泰國疫情 │ 泰國一周錄逾3萬宗新冠個案，曼谷成重災區，專家警告確診升宗數恐急劇攀升新文章
人氣文章
喜愛韭黃香，為菜餚增添風味！今期素食譜：三絲香煎餅
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/05/2025 14:48
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/05/2025 14:48
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/05/2025 14:48
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/05/2025 14:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話26/05/2025
利淡突襲恒指午後續插300點，比亞迪重挫9%累事
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 特朗普：特朗普轉軚，歐盟50%關稅期限暫緩至7月...

26/05/2025 09:16

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，三大發鈔行再減存息，工銀亞洲3個...

25/05/2025 10:55

貨幣攻略

沒有綠線也沒有紅線，以色列的終極瘋狂

22/05/2025 10:37

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處