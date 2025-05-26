盤前攻略 | 特朗普威脅再加關稅美股震跌 恒指料收穿十天線

美歐關稅談判進展不利，美國總統特朗普開始對歐盟恫嚇，指若不再出現進展，將自6月1日起對歐盟加徵50%關稅。同時又要脅蘋果及三星等手機商，若不將生產線遷回美國，將面臨至少25%的關稅。特朗普再起風波動盪市場，上周五蘋果股價挫3%，拖累納指要跌188點報18737；道指跌256點報41603，標普跌39點報5802。

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中概股個別發展；阿里巴巴跌0.62%報120.73美元，拼多多跌0.47%報119.24美元，京東跌1.01%報33.35美元，百度跌0.31%報83.81美元，理想升0.84%報28.91美元，小鵬跌2.44%報20.00美元，蔚來跌1.55%報3.82美元，金山雲跌2.57%報13.065美元；名創優品首季業績大遜預期，股價急跌17.58%報18.29美元。

夜期報跌，ADR跑輸

上周五恒指夜期跌70點報23479。ADR普遍跑輸港股；騰訊(00700)ADR較港股低0.57%，折合515.0港元；美團(03690)ADR較港股低1.11%，折合135.4港元；小米(01810)ADR較港股低0.58%，折合52.7港元；友邦(01299)ADR較港股低0.27%，折合64.7港元；滙控(00005)ADR較港股低0.38%，折合92.8港元。

關稅消息惡化，恒指料有400點跌勢

有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報23606，升47點，恒指開市料升跌不足100點。談判期間特朗普再有新動作，對久未有進展的美歐談判施壓，令市場重燃關稅戰惡化的憂慮。

港股上周高位爭持，參考恒指牛熊證街貨分布，較貼近恒指現貨價牛區街貨新增速度上升，主要集中於23200至23499約300點之間，累計淨增630張對應期指張數；其中23300至23399已增至涉及836張對應期指張數，為目前恒指牛證重貨區，如市場對特朗普關稅預告有所反映，恒指勢將有約400點回調空間，跌穿10天線（約23508）並下試20天線（約22928）。而23200為月中至上周的恒指支持水平，回調反映後要再看關稅消息有否進一步惡化，如有則市場可能會進一步憂慮中美冷靜期過後的結果而增添市況壓力。

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