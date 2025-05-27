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盤前攻略 | 推遲對歐盟加稅道期反彈 美團利淡恒指向廿天線進發

27/05/2025

　　美國總統特朗普態度急轉彎，他指當地時間周日晚間與歐盟主席馮德萊恩進行通話後，便將日前稱會對歐盟加徵的50%關稅推遲約一個月至7月9日才實施，緩解市場憂慮。隔晚美股因陣亡將士紀念日假期休市一日，但有開市的期貨市場便提前反映利好，道指期貨升457點報42131，標普期貨升74點報5891，納指期貨升308點報21283。

 

盤前攻略推遲對歐盟加稅道期反彈，美團利淡恒指向廿天線進發

（Shutterstock圖片）

 

美團122元不宜失守

 

　　恒指夜期跌70點，報23479。有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報23198，跌44點，恒指開市料受美團(03690)消息拖累低開。美團昨日收市後公布今年首季業績，期內經調整純利按年增46%至109.49億人民幣，好過預期的97.3億人民幣。然而主席王興在業績會上警告，由於難以斷言非理性競爭會持續多久，預計今年第二季的核心本地商業收入增長幅度將較第一季大幅放緩，亦無法準確預測集團未來財務狀況，但將「不惜一切代價贏得這場競爭」。

 

　　業績勝預期但指引黯淡，績後多間大行下調對美團目標價反映預期，其中麥格理更將目標由128元下調一成至115元，更低於昨日收市價。預期美團股繼昨日跌超過5%後，今日將再有沽壓，尤其來自競爭強於預期的預測，美團下方支持先看122元，為去年6月至9月的區間阻力，於去年國慶政策市升破後阻力成支持，收市不宜穿122元，否則後市會進一步看淡。

 

恒指料下方再看百天線支持

 

　　大市方面，恒指昨日受比亞迪(01211)及美團跌勢拖累要跌超過300點，而今日美團再有負面消息料將進一步拖累大市。參考恒指牛熊證街貨分布，上日大市斬牛後有看好資金轉移更下方部署，主要集中在23000下方，而22900至22999更淨增逾200張對應期指張數至1012張，料大市將試穿23000，即目前約廿天線才能找到支持。如廿天線在今日或之後進一步失守，即大市反彈勢頭經已告終並有機會再調整以待一下一波利好引發，以約22100近百天線，即升勢回調黃金比例的0.382倍水平為下方較大支持。

 

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