盤前攻略 | 關稅政策未明美股反覆靠穩 恒指過度炒作今日料回吐

美股周四反覆靠穩，雖然美國聯邦上訴法院決定暫時中止執行貿易法院有關阻止特朗普政府徵收全球關稅的裁決，道指隔晚仍收升117點或近0.3%，報42215點；以科技股為主的納指最多抽升1.51%，收市升幅收窄至74點或0.4%，報19175點。標普500指數高收23點或0.4%，報5912點。

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英偉達首財季盈收勝預期，數據中心收益大增73%，股價最終收漲3.2%。特斯拉、Meta及亞馬遜升不足1%，蘋果則跌0.2%。

反映中國概念股表現的金龍指數反彈1.44%。阿里巴巴升0.38%，報117.18美元；京東升4.31%，報32.94美元；百度升1.44%，報84.39美元；理想升2.11%，報28.49美元；小鵬升3.98%，報20.10美元；蔚來升0.27%，報3.68美元；嗶哩嗶哩跌0.26%，報19.07美元。

夜期低水，ADR普遍低走

恒指夜期跌153點，報23207，低水366點。ADR個股方面，美團(03690)ADR較港股低1.50%，折合138.0港元；長和(00001)ADR較港股低1.15%，折合43.0港元；騰訊(00700)ADR較港股低1.32%，折合503.8港元；小米(01810)ADR較港股低1.12%，折合51.1港元；港交所(00388)ADR較港股低1.32%，折合395.1港元；滙控(00005)ADR較港股高0.64%，折合92.8港元。





部分好友獲利離場，牛證街貨總數縮近千張





參考最新牛熊證街貨分布圖，昨日恒指大漲300多點，部分熊證被收回，而部分牛證亦獲利離場，形成牛熊證街貨數量齊縮。牛證總數比前一天減少936張至8994張，而熊證減幅亦相當，因此牛熊證比例維持在65比35。熊證重貨區維持位於24000至24099區間，數量稍升至616張對應期指；而最多新增區在24500至24599區間，但該區新增數量僅有91張。而牛證重貨區位於22900至22999區間，但數量減少108張至933張；而最多新增區則遠在21500至21599區間，新增數量亦只有106張，顯示好友態度審慎。

有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌264點，報23292，低水281點，預料恒指低開過百點。昨日大市炒作美國法院裁定總統特朗普的對等關稅政策無效，恒指大升。但隨著白宮尋求推翻該判決，顯示對等關稅政策尚未明朗。恒指昨日的過度樂觀升幅，今日難免回吐。

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