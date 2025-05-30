科指僅一成份股升，網易跌近半成，MSCI季調下周一生效

科指承壓，現報5214，跌87點或跌1.7%，僅一成份股升，理想汽車(02015)績後升7%，報115.8元。其餘成份股大幅向下，特朗普關稅政策禁令再有變數，出口股打回原形，舜宇光學科技(02382)跌3.9%，報60.85元，比亞迪電子(00285)跌3.8%，報31.9元，聯想集團(00992)跌3.3%，報9.14元。科網股亦捱沽，網易(09999)跌4.9%，報190.4元，金山軟件(03888)跌4.6%，報33.55元，騰訊音樂-SW(01698)跌3.2%，報69元。

MSCI中國指數調整下周一生效

MSCI中國指數公布調整結果，納入10只成分股，其中，港股納入2只，為海信家電(00921)和五礦資源(01208)，其餘八只為A股。另外，剔除56只成份股，港股佔15只，包括再鼎醫藥(09688)、建滔集團(00148)等。上述調整將在6月1日正式生效。

中金公司指出，在從資金流向來看，根據指數調整的歷史經驗來看，被動型資金為了儘可能的減少對於指數的追蹤誤差，通常會選在最後一天也就是5月31日調倉，因此往往會看到權重變動較大個股成交的「異常」放大，特別是在尾盤。

德國考慮向Google和Facebook徵稅一成

德國考慮向Google谷歌和Facebook面書等大型網上平台徵取於當地的一成營業收入作稅款。德國文化部長魏默表示，文化部正草擬有關議案，並正尋求跟那些狡猾逃稅的平台營運商談判，商議以自願捐款等替代繳稅。魏默指出，這些企業在德國經營數十億美元的生意，利潤率極高，並且獲益於德國的基建等，但幾乎沒有繳稅。而投資也太少，對德國社會的回饋極少。他又指責，大型數碼平台建立形同壟斷的架構，不僅限制競爭，還令傳媒權力過度集中。

撰文：經濟通市場組

【你點睇？】舊灣仔警署改建為國際調解院總部，近60國及20個國際組織參與，你認為這能否有效提升香港的國際影響力？► 立即投票