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港股 | 午市前瞻 | 恒指次季上望二萬五 理想增程電車優勢大惟出海存憂

30/05/2025

　　美國聯邦上訴法院決定暫時中止執行貿易法院有關阻止特朗普政府徵收全球關稅的裁決。關稅政策未明朗，恒指回吐。科技股除了理想汽車(02015)季績後有追捧外，其餘全線下跌。恒生指數半日報23224，跌348點或1.5%，主板成交近1189億元。恒生中國企業指數報8413，跌146點或1.7%。恒生科技指數報5166，跌134點或2.5%。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指次季上望二萬五 理想增程電車優勢大惟出海存憂

（Shutterstock圖片）

 

陳政深：外圍情況如不惡化，恒指次季有望見25000點

 

　　恒指昨日抽高突破十天線（23472點）後今日回調，於廿天線（23266點）爭持，大市呈反覆向下趨勢，「五窮六絕」的規律似有生效之感。艾德金融執行董事陳政深向《經濟通通訊社》表示，今年5月未算「窮」，5月至今仍保持上漲趨勢。他認為，雖然「五窮六絕」有一定道理，但他仍對於第二季度保持中性看法。陳政深指出，在外圍環境不明顯惡化的情況下，第二季度的目標位看25000點，要高於第一季度的高位24874點。他解釋，美國和其他國家存在爭論是正常的，因大家都處於談判狀態，但只要關稅戰沒有明顯惡化，美國和其他國家沒有爆發嚴重衝突，談判氣氛反覆在市場預期之內。

 

　　早前特朗普政府向全球徵收關稅遭美國貿易法庭裁定違法，兼頒發禁制令。不過僅一日的時間，美國上訴法院隔晚接納華府上訴，並暫緩了禁制令。陳政深表示，事情有變數早在事情的預料之內，對恒指影響有限。目前外圍氣氛暫不算差。對於後市走勢，陳政深表示，短線恒指的初步支持在廿天線（約23200點），阻力位在24000整數關。展望六月，技術指標向好，有機會突破24000點向25000點邁進。

 

理想目標出口僅三成或難拉動未來業績增長

 

　　新勢力之一的理想(02015)公布了業績，經調整淨利潤為10.2億元人民幣，按年跌約20%，遜預期。展望第二季，車輛交付量料為12.3萬至12.8萬輛，按年增長13%至近18%，收入額料為325億至338億元人民幣，營收和交付量亦低於分析師預期，但今日股價仍明顯飆升，升半成。


　
　　陳政深表示，理想的業績確實不理想，處於面臨挑戰的格局，但在內地內捲的車企市場中仍有競爭力。他認為，理想業績中反映的交付量減少，現金流規模減少等現象是整個內地汽車行業嚴重內捲的狀態，投資者的憂慮是反映在整個車企市場，而不是聚焦於理想一家公司身上。因此理想在車企中仍有競爭力。而且，之前理想股價表現落後，因此今天獲資金流入。陳政深續指出，理想的競爭力在於增程式電動車，解決了二三線城市充電樁少的問題，因此強於其他新勢力車企。

 

　　但同時陳政深提到，理想目標出口額佔整體份額的三成左右不算特別高，是其隱憂。他直言，內地市場飽和，出海是車企的必須選擇。但理想主推的增程式電動車在國外沒有優勢，國外的相關技術遠比理想成熟，暫時來看前景不明朗。他表示，需留意理想出海瞄準什麼市場，如何定位，用什麼方式去打開市場，但暫時還未其清晰的出海策略。

 

　　對於理想的陣痛期，陳政深表示，預測不了轉變時間，內地市場改善空間有限，只能靠出海拉動企業增長。他坦言，內地市場改善只能寄希望於換車潮，但換車潮的出現需要配合車企技術突破或者內地經濟高速增長，但兩者的概率都不高，預期五年之內都難以出現換車潮。

 

　　對於理想的股價，陳政深表示，未持貨的投資者仍可以擇機上車，短線120元有阻力。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指次季上望二萬五 理想增程電車優勢大惟出海存憂

理想股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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