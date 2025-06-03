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盤前攻略 | 美製造業數據遜預期 恒指料反彈惟當心A股復市走勢

03/06/2025

　　美國5月份製造業採購經理指數(PMI)終值報52，雖高於4月份的50.2，但遜市場預期的52.3；而5月份ISM製造業指數由前一個月的48.7降至48.5，差過市場預期的升至49.5，並連續3個月低於50點的盛衰分界線，顯示製造業活動持續收縮。加上中美貿易關係轉趨緊張，為美股添壓，但憧憬美國總統特朗普和中國國家主席習近平或於本周舉行會談，美股6月首個交易日先跌後回升。道指一度大跌416點，收市倒升35點，報42305點。納指升128點，收報19242點；標普500指數小幅高收24點，報5935點。

 

盤前攻略 | 美製造業數據遜預期 恒指料反彈惟當心A股復市走勢

（Shutterstock圖片）

 

　　特斯拉上月於多個歐洲市場的汽車銷量大幅下滑，是連續第五個月下跌，特斯拉股價低收1%。Meta升3.6%跑贏主要科技龍頭，英偉達升1.7%。

 

　　反映中國概念股表現的金龍指數反彈0.53%。阿里巴巴升0.80%，報114.75美元；京東升1.39%，報32.86美元；百度升1.42%，報83.06美元；理想跌1.83%，報27.82美元；小鵬跌0.26%，報19.26美元；蔚來跌0.56%，報3.52美元；嗶哩嗶哩升0.87%，報18.46美元。

 

夜期上升惟略低水，ADR普遍高走

 

　　恒指夜期升119點，報23138，但仍低水20點。ADR個股方面，美團(03690)ADR較港股高0.72%，折合136.7港元；長和(00001)ADR較港股低0.12%，折合43.8港元；騰訊(00700)ADR較港股高1.04%，折合503.6港元；小米(01810)ADR較港股高1.18%，折合52.2港元；港交所(00388)ADR較港股高0.80%，折合398.6港元；滙控(00005)ADR較港股高1.74%，折合94.1港元。

　　　　　
黑期高水利好，惟A股走勢或左右港股


　　
　　 參考最新牛熊證街貨分布圖，昨日恒指盤中最多跌逾600點，直搗牛證中重貨區，及早離場或被強制收回的牛證合共逾3000張。不過，恒指午後跌幅大大收窄，加強好友信心，在多個指數區間均明顯加倉，其中在22300至22399區間，新增737張對應期指。目前，牛證重貨區位於22600至22699最貼價區間，共錄得1028張。而熊證重貨區維持在23600至23699區間，但數量減少144張至總數546張。而最多新增區位於23200至23299區間，該區總數356張全屬新增。

 

　　有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時升157點，報23278，高水121點，預料恒指高開約百點。昨日恒指一度跌逾600點，並曾跌穿50天線（約22736）。但低位有承接，收市跌幅收窄至只有131點，顯示市場對於今次中美出現的關稅歧見不太悲觀。隨著A股今日復市，北水流入，恒指或有機會小幅反彈。不過，由於A股尚未反映美國對中國違反初步貿易協議的指控，一旦出現較大調整，難免影響港股氣氛。因此，今日A股走勢或將影響恒指的去向。

 

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