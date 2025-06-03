異動精選 | 北水開閘汽車股反彈，老鋪黃金續刷歷史新高
03/06/2025
《說說心理話》「四徑跑手」的驚人意志原來是這樣練成的：小時候曾挨窮挨餓，17歲來港定居，言語不通，沒有朋友… 到現在成為消防處救護總隊目► 即睇
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/06/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/06/2025 19:17
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/06/2025 16:40
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|生財有道03/06/2025
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