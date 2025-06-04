盤前攻略 | 恒指周一見TACO行情翌日大漲 料今早窄幅上落

經合組織(OECD)下調美國以至全球今明兩年經濟增長預測，但數據顯示美國就業市場仍然穩健。美國4月勞工職位空缺出乎意料增至739.1萬個，多過預期的710萬個，3月為720萬個。美股周二反覆靠穩，道指收升214點，收報42519點；標普500指數高收34點，收報5970點。納指高收156點，報19398點。

（Shutterstock圖片）

英偉達高收近3%，再次成為全球市值最高公司；其他晶片股跟隨造好，博通和美光科技分別上漲超過3%和4%以上。Alphabet逆市跌1.6%；特斯拉微升0.5%。

反映中國概念股表現的金龍指數續升0.56%。阿里巴巴微升0.19%，報114.97美元；京東跌1.37%，報32.41美元；百度升0.83%，報83.75美元；理想升6.07%，報29.51美元；小鵬升1.92%，報19.63美元；蔚來升0.28%，報3.53美元；嗶哩嗶哩跌2.49%，報18.00美元。



夜期低水、黑期平水，ADR個別走

恒指夜期升29點，報23397，但仍低水115點。ADR個股方面，美團(03690)ADR較港股低0.85%，折合135.4港元；長和(00001)ADR較港股低1.68%，折合45.0港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.17%，折合504.1港元；小米(01810)ADR較港股高0.51%，折合34.1港元；港交所(00388)ADR較港股高0.16%，折合396.0港元；滙控(00005)ADR較港股高1.07%，折合93.1港元。

有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時微升20點，報23513，接近平水。

好友獲利離場淡友加倉，投資者開始適應特朗普多變政策





參考最新牛熊證街貨分布圖，昨日恒指盤中最多升至23535，過千張熊證及早離場或被強制收回。惟熊證的總數不跌反升。相反，牛證總數減少1358張對應期指，顯示好友獲利離場明顯。目前，牛證重貨區雖維持於22600至22699區間，但總數減少250張至778張，而最多新增區位於23100至23199區間，但新增數量只有195張。而熊證重貨區同樣維持於23600至23699區間，該區同樣是最多新增區，新增365張至總數839張，升幅約53.7%。顯示淡友並未因為昨日恒指大漲而退縮。





美國總統特朗普關稅政策反覆無常，但市場開始適應。針對「特朗普總是臨陣退縮」(Trump Always Chickens Out)的「TACO」市況，部分華爾街投資者開始整理出從中獲利的「玩法」。野村的策略員近期發表報告，指自2月初以來，若投資者每當特朗普貿易威脅升級時沽空標指期貨，並於5天後買回，可獲12%回報。

港股方面似乎有近似操作，當特朗普上周五單方面指責中國違反日內瓦貿易協議時，恒指周一最多曾跌逾600點並一度跌穿50天移動平均線，但最終收市跌幅縮至只有131點，顯示投資者開始摸清特朗普的技倆，對關稅戰憂慮降低。然而，恒指昨日（3日）大漲354點，並一次過收復20天線(23343)及10天線(23442)，短期除非有其他利好消息支撐。否則，再升的空間有限，預料恒指在23500點附近窄幅上落。

【你點睇？】美債錄得年內首次單月下跌，財長貝森特指美債絕不違約，你是否認同他的講法？► 立即投票