老鋪黃金突破千元關後即捱沽，半日倒跌近9%
05/06/2025
12:20更新: 老鋪黃金(06181)高處不勝寒破頂即捱沽，中午收市倒跌8.6%，報909元。
老鋪黃金(06181)創上市新高，站上1000元關，意味著一手價格超過10萬元，但高處不勝寒破頂即捱沽，現價倒跌5.6%，報938元，該股成交約71萬股，涉資6.8億元。
撰文：經濟通市場組
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12:20更新: 老鋪黃金(06181)高處不勝寒破頂即捱沽，中午收市倒跌8.6%，報909元。
老鋪黃金(06181)創上市新高，站上1000元關，意味著一手價格超過10萬元，但高處不勝寒破頂即捱沽，現價倒跌5.6%，報938元，該股成交約71萬股，涉資6.8億元。
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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/06/2025 16:42
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