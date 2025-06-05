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老鋪黃金突破千元關後即捱沽，半日倒跌近9%

05/06/2025

老鋪黃金突破千元關後即捱沽，現價倒跌近6%

 

12:20更新: 老鋪黃金(06181)高處不勝寒破頂即捱沽，中午收市倒跌8.6%，報909元。

 

 

　　老鋪黃金(06181)創上市新高，站上1000元關，意味著一手價格超過10萬元，但高處不勝寒破頂即捱沽，現價倒跌5.6%，報938元，該股成交約71萬股，涉資6.8億元。

 

撰文：經濟通市場組

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