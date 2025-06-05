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《魚缸博客》美國同香港都下緊同一盤大棋，穩定幣會係明日貨幣？

05/06/2025

美國同香港都下緊同一盤大旗，穩定幣會係明日貨幣？

 

　　呢個月美國同香港都各自成立自己嘅穩定幣法案，美國呢邊就有「穩定幣統一標準保障法案」(GENIUS)；香港呢邊有《穩定幣條例》。大家同樣都係近期發生，不過應該好多人唔太知道發生緊咩事，博客就同大家解構一下。

 

　　美元地位被削、美債危機未度過，要想解決呢個問題，博客認為：無解。所以佢地就諗出個新方法－－穩定幣。簡單來講，穩定幣就等同美元，但又同美元唔一樣，呢次美國新法案就允許三種金融機構可以自行發行穩定幣，呢件事必然帶來美元嘅需求，因為穩定幣兌美元比例必須一換一，呢種「自行帶動需求」方式或者就係美國人為自己尋求活路。

 

　　另一邊廂，美國眾議院籌款委員會公布的「大而美法案」（The One, Big Beautiful Bill），未來美國或將對非美國公民向海外的國際匯款課徵5%稅金。目前美國每年有幾千億美元係由美國流走，最大群眾就係印度人（因為好多印度人係美國打工運錢返鄉下），每年大約從印度人手上運走1200億美元，1200億美元嘅5%稅金，其實就唔係好多；不過背後意義係，想迫呢班人從SWIFT運錢變成用穩定幣運錢。

 

　　試幻想下，經銀行用SWIFT運去印度要被人抽5%水，但穩定幣就唔使俾稅，而且秒速由美國送到印度，聰明人都知道點玩。簡單來講，以前美國印鈔，就係需要美債背書，有人買幾多美債就可以印幾多銀紙；而家再加多一層，就係想用美元背書，有幾多美元就發幾多穩定幣。

 

　　你會問，發行穩定幣商家食空氣？無啦啦做咩要幫你發行穩定幣？睇返個法案，發行穩定幣換來的美元，只可以購買高流動性資產，如現金、活期存款、短期美國國債、短期回購協議及央行準備金。即係話發行商只要夠現金流，就可以拎得返來嘅美元走去食美債短息，發行商有錢賺、美債賣得出、想運錢出去班人唔使被收稅又秒速送達，三家win-win-win。

 

　　其實香港呢邊已經跟得好貼，知道美元生態將會被改寫，所以拿拿聲自己整隻「港元穩定幣」，其實就係用港元作錨發行，當然港元穩定幣同美元穩定幣之間可以互相呼應，未來條路點行有好多發展空間，特別係港元穩定幣流入內地再走出海外，本身需求係可以好強大。

 

　　可以話，睇得出「穩定幣」已經係明日貨幣，大家行得快就可以搶到話語權，呢次真係要讚下政府，做事有效率。呢盤「大棋」點行就有待觀察，畢竟而家都仲屬於動盪時期，穩定幣點樣實行落地仲有好多問題要解決。

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