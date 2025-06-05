異動精選 | 老鋪黃金突破千元關後倒跌，新消費股破頂後齊回吐
05/06/2025
【你點睇？】美債錄得年內首次單月下跌，財長貝森特指美債絕不違約，你是否認同他的講法？► 立即投票
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/06/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/06/2025 23:49
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