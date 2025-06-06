快手 | 可靈AI吸金力惹憧憬，獲券商唱好連日急升仍可追入？

內地領先內容社區及社交平台快手(01024)旗下大模型「可靈AI」推出10個月後年化收入運行率(ARR)已突破1億美元，今年4月和5月的月度付費金額均超過1億元人民幣。可靈AI近期又推出全新2.1系列模型，快手獲多家券商唱好，今早(6日)股價延續近日漲勢，升逾半成高見58.6元，為表現最佳藍籌。值得一提，快手早前公布首季經調整盈利按年升逾4%至45.8億元人民幣，略勝預期，收入升11%至326億元人民幣，當中可靈AI商業化變現加速，單季收入超過1.5億元人民幣，現價追入或仍有水位。

（快手官網截圖）

快手：可靈AI月度付費金額連續兩個月逾1億人幣

今日快手旗下「可靈AI」上線一周年。快手官網信息顯示，可靈AI在推出10個月之後(即今年3月)的年化收入運行率(Annualized Revenue Run Rate)已突破1億美元，其今年4月和5月的月度付費金額均超過1億元人民幣，營收增速和營收水平均位居全球視頻生成大模型產品和獨立AI產品前列。從收入構成來看，目前P(Prosumer)端付費訂閲會員貢獻了可靈AI將近70%的營業收入。

自2024年6月發布以來，快手可靈AI在1年內已累計完成了超過20次的迭代。今年4月，快手可靈AI面向全球用戶正式發布可靈2.0視頻生成模型，其在動態質量、語義響應、畫面美學等維度持續保持全球領先水平。上月底，可靈AI又推出全新2.1系列模型，在高品質模式(1080p)下只需要35靈感值、不到1分鐘時間生成5秒視頻；在標準模式(720p)下只需要更少靈感值以及更快速度去生成5秒視頻，以滿足不同用戶成本控制方面需求。目前可靈AI全球用戶規模已突破2200萬。從2024年6月初至2025年4月，其月活躍用戶量實現了驚人的25倍增長，累計生成視頻超過1.68億個、圖片逾3.44億張。

（可靈AI網頁截圖）

花旗：核心業務表現穩定兼視頻生成模型領先 予目標價66元

花旗發表最新研報指，近日與快手首席財務官金秉等管理層溝通，討論包括可靈AI迅速發展、AI技術與業務營運的整合、電商業務最新動態與展望、國內市場競爭格局以及股東回報等範疇。管理層透露，AI相關功能日均消費額已達3000萬元人民幣，電商業務在618大促期間表現符合預期，且年初至今競爭情況有所改善，未來首要任務將是強化直播電商、優化貨架電商及提升佣金率。

花旗表示繼續看好快手核心業務表現穩定、視頻生成模型擁有行業領先地位及其估值具吸引力，維持「買入」評級，予目標價66元，對應2025年每股經調整盈利預測約13倍。

摩通：基於廣告業務加速及可靈變現能力上升 予目標價71元

摩通則重申快手為其於內地數碼娛樂行業的首選。該行對可靈AI的變現前景感到樂觀，因關鍵垂直行業如廣告等有大量需求，預期可靈AI未來5年收入有強勁的高雙位數增長。至於核心廣告業務，料2025年次季起，每季的按年增長會加速，由內部及外部廣告的變現加速所推動。該行又認為快手是一個較少被留意到的合理價格成長型(GARP)股份，料其2026至2027年純利複合增長率20%。

該行料快手的股價在未來6個月將會被重估，基於廣告業務加速及可靈AI變現能力上升，現予目標價71元，相當於預測明年市盈率12倍，評級「增持」。

建銀國際：在付費用戶增長推動下 可靈盈利能力料加速提升

建銀國際認為，快手2025年第一季業績基本符合預期。可靈截至本季末已實現收入1.5億元人民幣。該行預計，在付費用戶增長的推動下，可靈的盈利能力將加速提升。該行預計2025年可靈的收入將達到7.2億元人民幣，並預計廣告業務的增長將從2025年第二季開始回升，因為該業務已從高基數開始盈利，並開始將貨架電商的流量從接近0%的廣告抽成率提升至年底的1至2%。預期快手2025年第二季收入將增長11%，電商GMV將增長13%，維持目標價66元及「增持」評級。



另中國領先的全球投資研究平台格隆匯近日發布快手首次覆蓋報告，預計快手2025年第二季總收入將達340億元人民幣，同比增長10%；經調整淨利潤預計為50億元人民幣，對應調整後淨利率為14.6%。展望全年，在AI業務持續發力的推動下，其他服務收入預計同比增長18%，成為三大核心業務中增長最快的板塊，AI產品(以可靈AI為代表)與電商GMV的雙輪驅動將持續強化該板塊的增長勢能。

溫鋼城：關鍵要看有多少付費用戶 若突破56元或可見63元

（溫鋼城）

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，如果有一個程式可讓人下載試用，可以幫助你工作或解答問題，相信下載的人會很多，快手可靈AI亦是如此，只是有人下載不代表公司可賺到錢。現在的情況是有一班人下載起碼帶來憧憬，在此環境下，股份通常會借勢或借此類消息「炒住先」，到時再看用家肯不肯付費，因此快手升10%也不難；若市場氣氛好甚至可再升多些，問題最終有多少人肯付費用此服務。

他又說，快手因一直有做娛樂相關視頻，用戶一向有付費，會稍為容易，不過，近期快手於約56元有阻力，若稍後可明顯突破56元，才有機會挑戰下一阻力位63元。



快手半日升6.24%收報57.9元，連升3日，累計升幅13.09%，成交39.39億元。其他科技股普遍向下，騰訊(00700)跌0.19%報514元，阿里(09988)跌1.61%報116.4元，京東(09618)跌1.07%報129.2元，美團(03690)跌0.97%報143元，百度(09888)跌0.66%報83.4元，網易(09999)跌0.5%報200.2元，小米(01810)跌1.84%報53.25元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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