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滙豐私銀：下半年對中美股票持偏高比重配置，料受惠AI普及

06/06/2025

　　滙豐環球私人銀行表示，面對全球貿易的不確定性，建議投資者通過環球多元資產配置、主動型管理、投資優質資產和結構增長主題，以建構具韌性的投資組合。展望2025年下半年，該行對環球股票持偏高比重配置，當中對美國、中國、印度、新加坡和阿聯酋股票持偏高比重配置。美國和中國股市將受益於人工智能普及應用和商業化的結構增長機會。

 

滙豐私銀：下半年對中美股票持偏高比重配置，料受惠AI普及

滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲（左）及滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華（右）

 

　　在債券方面，該行對英國國債和歐洲投資級別債券持偏高比重配置，對美國國債和美國企業債券持中性觀點。通過對黃金和對沖基金持偏高比重配置、偏好優質債券、以及策略配置於私募股權、私募信貸和基礎設施，以緩減對等關稅和美國政府債務問題的尾部風險。滙豐環球私人銀行對美元持中性觀點，並專注於以對沖基金和波幅策略對沖貨幣的雙向波動。

 

料今年美國GDP增長放緩至1.6%

 

　　滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲指出，政策的不確定性挑戰「美國例外論」的論述，並增加對美元的壓力。但該行預計穩健的企業盈利、企業減稅法案、美聯儲局降息、再工業化和去監管政策將支持美國股市改善表現。該行預計美國經濟不會陷入衰退或滯脹，但預計關稅提高將使美國GDP增長放緩至2025年的1.6%和2026年的1.3%。在人工智能投資熱潮推動下，穩健盈利增長及下半年更有利於市場的政策重點，支持該行對美國和全球股票的溫和偏高比重配置。

 

　　范卓雲提及，美國關稅政策焦點轉向緩解緊張局勢和爭取談判協議，穩定了亞洲市場的風險情緒。該行增持那些受內需驅動和刺激政策支持的亞洲股市，包括中國、印度和新加坡，它們對美國的商品出口銷售收入僅佔其股市總收入的2.2%、3.3%及2%。

 

與2018年相比，中國經濟受美國關稅影響較小

 

　　范卓雲表示，與2018年相比，中國經濟受美國關稅的影響較小，兩國之間的貿易依賴程度一直下降。目前大約只有13%的美國進口來自中國，而中國出口到美國佔總出口值則不到15%，2024年全球約七成的經濟體與中國的貿易額高於與美國的貿易額。該行預計亞洲股票和債券市場將受益於國際投資者尋求從過度集中的美元資產配置實現全球多元化策略而帶來的資金流。

 

　　范卓雲認為，優質債券是對沖經濟衰退風險的重要多元化投資工具，現時債券孳息率極具吸引力。該行增持英國國債和歐洲投資級別公司債券，儘管投資者憂慮美國赤字和政府債務問題，但該行對美國國債和美國投資級企業債券保持中性觀點，因為它們的實際孳息率和期限溢價處於較高水平。

 

中美貿易談判不會拖慢中國政策刺激，看好優質國企股等

 

　　范卓雲表示，2025年第三季四大優先投資策略，當中包括通過更多元化地區及行業持倉重建股票配置；捕捉人工智能應用及商業化趨勢中擴展全球的機遇；通過另類投資、多元資產及波幅策略降低貨幣及投資組合風險；發掘亞洲本土韌性及結構增長機遇。

 

中美貿易談判不會拖慢中國政策刺激，A股估值或進一步重估

 

　　滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華指出，中美貿易談判不會拖慢北京為支持國內消費而採取的政策刺激措施。在民營板塊中，中國領先科技企業已宣布新一輪計劃增加對人工智能投資的資本支出。該行認為，中國股市盈利將持續改善，並受惠於人工智能創新和政策刺激而有望獲進一步估值重估。

 

　　何偉華表示，市場不明朗因素持續，該行通過配置優質企業以尋求具韌性和防禦性的股票回報，這些公司通過派發高股息和增加股票回購以提高股本回報率。按市場共識預測，亞洲（日本除外）的股本回報率將從去年約11%，上升到2026年的12.5%。

 

看好派息高優質國企、電信及地產股等

 

　　他指出，亞洲的股份回購步伐屢破紀錄，尤其是在日本、中國內地及香港市場。值得注意的是，中國人民銀行於去年10月為商業銀行推出一項特別的再貸款融資工具，支持上市公司和主要股東回購股份。中國A股回購在2024年創下歷史新高，較2023年總額高出一倍有多。該行看好派發高股息的優質國企股、香港保險、電信和地產股。

 

　　他續指，這個投資主題集中亞洲區內商業模式成熟、具競爭優勢、財務穩健及品牌實力雄厚的大型及超大型行業領導者。該行看好亞洲科技、金融和非必需消費品領域的優質行業巨頭，長線投資者可以在這些領域建立其核心策略持股。標準普爾亞洲50指數涵蓋亞洲50家最大的藍籌市場領導者，但估值明顯低於區域和全球基準。

 

維持恒生指數今年底目標為25830點

 

　　范卓雲表示，現時恒指仍具有上行空間，維持恒生指數今年底目標為25830點，認為能受惠於中國科技創新帶來的估值機遇。

 

　　對於中美元首在昨天通話會談，范卓雲表示，中美雙方也釋出比較正面的信息，顯示雙方是希望舒緩關稅相關的問題而引發緊張的關係，認為緊張局勢是有降溫的趨勢。

 

　　對於美債，范卓雲表示，目前市場關注「大而美」法案能否在國會通過，預期未來數月美國國債孳息率有可能維持波動，美債目前提供的孳息率已處於相當吸引的水平。

 

　　范卓雲指出，未來6個月該行的投資策略依然是偏高配置在黃金。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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