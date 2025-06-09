恒指 | 恒指早盤升逾200點，逾兩個月以來重上24000關

中美即將於今日在倫敦舉行第二次談判，美國財長貝森特及商務部長盧特尼克等將於今日稍後在倫敦與中方代表會面。美國總統特朗普放話指此次會談「應該會非常順利」，市場有所憧憬，帶動恒指今早升逾200點，自3月底關稅危機引爆以來首度重上24000大關。

中美談判概念股普遍造好；中芯(00981)升4.1%，報41.85元；藥明生物(02269)升4.3%，報25.7元；申洲國際(02313)升0.7%，報53.85元；京東集團(09618)升3.8%，報133.6元；阿里(09988)升1.5%，報118.3元。

內地5月CPI降幅略勝預期，內需股傾向造好

另外，國家統計局公布，5月CPI同比下降0.1%，降幅與4月持平，略勝預期的下降0.2%。5月PPI同比下降3.3%，降幅比4月擴大0.6個百分點，創22個月低點，亦遜於預期的下降3.2%；環比下降0.4%。

消費股略為造好；海底撈(06862)升1.8%，報15.46元；李寧(02331)升1.6%，報15.46元；蒙牛乳業(02319)升1.6%，報18.14元。

友邦、港交所齊升逾1%

市場氣氛良好，重磅金融股一同造好；友邦(01299)升1.9%，報68.35元，以現價計，該股暫連升3日，累計升幅3.5%；港交所(00388)升1.6%，報409元；滙控(00005)升0.4%，報93.6元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅0.6%。

現時，恒生指數報24059，升266點或升1.1%，主板成交近446億元。國企指數報8731，升102點或升1.2%。恒生科技指數報5387，升100點或升1.9%。即月期指新報23980，升257點，低水79點。

撰文：經濟通市場組

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