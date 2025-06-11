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盤前攻略 | 中美會談傳捷報美股收高 貼價熊證重貨或誘恒指上攻

11/06/2025

　　美國商務部長盧特尼克周二表示，中美會談進展「非常非常順利」，他希望談判能在　(英國當地時間) 今晚結束，但若有需要，雙方將於周三繼續協商。中美達成協議的憧憬持續升溫，標普500指數連升8日，道指收市升105.11點，或0.25%，報42866.87點；標普500指數升32.93點，或0.55%，報6038.81點；納指升123.75點，或0.63%，報19714.99點，三大指數均創至少3個月以來收市高位。

 

盤前攻略 | 中美會談傳捷報美股收高 貼價熊證重貨或誘恒指上攻

 

　　市場目前將注意力轉向周三即將公布的美國5月消費者物價指數(CPI)。經濟學家預估，美國CPI年增率將由4月的2.3%上升至2.5%，主因是特朗普政府祭出的關稅措施推高進口價格。

 

　　反映中國概念股表現的金龍指數反彈0.3%。阿里巴巴升0.32%，報121.88美元；京東跌0.44%，報33.79美元；百度跌1.32%，報87.49美元；理想跌3.56%，報29.07美元；小鵬升1.58%，報20.48美元；蔚來升5.83%，報3.81美元；再鼎醫藥升5.62%，報40.00美元。

 

夜期微跌，ADR個別走

 

　　恒指夜期跌64點，報24010。ADR個股方面，美團(03690)ADR較港股高0.38%，折合145.0港元；長和(00001)ADR較港股低0.98%，折合45.6港元；騰訊　(00700)ADR較港股高0.46%，折合515.8港元；小米(01810)ADR較港股高0.14%，折合53.5港元；港交所　(00388)ADR較港股高0.16%，折合415.5港元；滙控　(00005)ADR較港股低0.39%，折合93.5港元。

 

中美吹暖風，料恒指續摸高

 

　　有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報24213，升91點，恒指開市料高開約100點。參考最新牛熊證街貨分布圖，恒指連日衝高後，昨日輕微倒跌，令淡友押注恒指今日調整，牛熊證比例由68比32收窄到66比34。從技術上看，恒指已位於保力加通道上線，料短線面臨輕微回調壓力，支持位先看24000關。

　　但熊證重貨區和最多新增區域位於最貼現價區24300至24399區間，離昨日收市約150點距離，離昨日高位只有5點，料淡友大舉押注將造成恒指上攻誘因，配合昨日中美會談吹暖風亦支持恒指向上。因此恒指今日或突破24300區間後調整，在24000上方整固。

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緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/06/2025 15:30
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