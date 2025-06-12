油股｜中東地緣局勢緊張把握油股食胡時機？
12/06/2025
嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨
立即去片： https://www.youtube.com/watch?v=XnxZ3ZAmBio
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
12/06/2025
嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨
立即去片： https://www.youtube.com/watch?v=XnxZ3ZAmBio
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
更多財經熱話
2025-06-12
2025-06-12
2025-06-12
2025-06-12
2025-06-12
2025-06-12
2025-06-12
2025-06-12
2025-06-12
延伸閱讀
12/06/2025 17:27 【國際要聞】印度航空一架由艾哈邁達巴德飛倫敦波音夢幻客機失事
12/06/2025 17:11 【新世界】傳新世界875億元再融資貸款87%已獲銀行承諾支持
12/06/2025 17:00 《盤後部署》利好盡出恒指險守兩萬四，摩笛唱好新遊金山軟件上車
12/06/2025 16:16 恒指全日跌331點收報24035守兩萬四，科指跌逾2%
12/06/2025 16:21 【新股上市】安永上調全年港新股集資預測至千六億，或居全球首位
12/06/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入１３﹒７６億元，買建行沽小米
12/06/2025 08:54 【大行炒Ｄ乜】大摩料泡瑪破３００元，大和維持長建買入評級
12/06/2025 16:28 《財資快訊》美電升報７﹒８４８９，一年拆息與上日維持２﹒７％
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/06/2025 17:38
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/06/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/06/2025 17:38
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/06/2025 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|財經熱話12/06/2025
獲國策護航兼頻增持內銀，內險股先升後回，宜待調整才吼？
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N