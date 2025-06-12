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油股｜中東地緣局勢緊張把握油股食胡時機？

12/06/2025

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨 

 

　　立即去片： https://www.youtube.com/watch?v=XnxZ3ZAmBio

 

 

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