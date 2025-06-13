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盤前攻略 | 數據參差美股先跌後升，國際局勢未明恒指二萬四攻防

13/06/2025

　　美國勞工部公布，截至6月7日止一周的首次申領失業救濟人數維持於24.8萬人，多過預期的24.2萬人；而持續申領失業救濟人數大增5.4萬人至195.6萬人，創2021年底以來新高，多過預期的191萬人。美國通脹溫和，5月份生產物價指數(PPI)按年升幅由4月的2.5%加快至2.6%，符合預期。美國總統特朗普威脅未來一周或兩周設定單邊關稅稅率，加上波音公司股份遭拋售，美股周四先跌後回升，道指高收101點，報42967點；納指高收46點，報19662點。標普500指數收升23點，報6045點。

 

盤前攻略 | 數據參差美股先跌後升，國際局勢未明恒指二萬四攻防

 

　　印度航空一架787夢幻客機起飛不久後墜毀，生產商波音公司股價急挫4.8%，為表現最差道指成份股；航空股亦捱沽，達美航空及聯合航空股價分別回吐0.6%及1.5%。甲骨文第四財季盈收勝預期，料雲端業務增長將加快，股價漲13.3%，創收市新高。科技股走個別，特斯拉跌2.2%。英偉達升1.5%，蘋果微升0.2%。

 

　　反映中國概念股表現的金龍指數下跌0.41%。阿里巴巴跌1.44%，報116.62美元；京東跌0.36%，報33.61美元；百度升0.30%，報87.81美元；理想跌1.80%，報28.87美元；小鵬跌5.87%，報19.23美元；蔚來跌3.21%，報3.62美元；嗶哩嗶哩跌1.52%，報20.74美元。

 

夜期高水，ADR普遍高走

 

　　恒指夜期升130點，報24178，高水143點。ADR個股方面，美團(03690)ADR較港股高0.90%，折合142.3港元；長和(00001)ADR較港股低0.24%，折合46.9港元；騰訊(00700)ADR較港股高1.04%，折合515.3港元；小米(01810)ADR較港股高0.47%，折合52.4港元；港交所(00388)ADR較港股高0.87%，折合415.0港元；滙控(00005)ADR較港股高2.06%，折合94.5港元。

 

關稅疑慮未完全消除，恒指料在二萬四上落

 

　　參考最新牛熊證街貨分布圖，儘管恒指昨日大跌逾300點，但穩守24000點，並沒有牛證被強制收回。好友亦沒有因為昨日跌市而退縮，牛證總數上升過千張至10536張對應期指。牛證重貨區仍然維持在23900至23999區間，但數量減至1073張；而最多新增區位於23600至23699區間，該區新增405張至總數1027張，與重貨區旗鼓相當。熊證重貨區位於24500至24599區間，該區亦是最多新增區，總數1036張之中有441張屬於新增。


　　有「黑期」之稱的新加坡HS50指數今早先升後微跌，現時跌10點，報24010，預料恒指接近平開。

 

　　恒指昨日大跌逾300點，今日或有反彈。不過，環球金融市場並非一面倒樂觀，尤其對美國貿易政策仍有疑慮。由於特朗普善變，政策經常搖擺不定，即使與貿易夥伴簽訂協議，仍不排除在個別行業設限。汽車關稅就是一例，美國總統特朗普表示，可能很快進一步提高進口車關稅，以迫使汽車製造企業加速在美國的投資。加上中東局勢未明朗，預料短期內金融市場仍未穩定。恒指盤中即使有反彈，高追仍有風險，預料恒指大致上在24000點附近上落。

 

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