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港股 | 蕭猷華：恒指維持大漲小回格局

15/06/2025

　　《套期保值》中東緊張局勢升溫，以色列突擊轟炸伊朗，空襲伊朗多個核生產地點和軍事設施，伊斯蘭革命衛隊總司令和多名核科學家證實遇害，伊朗發射彈道導彈還擊。市場資金湧向避險資產，金價升至3450美元，紐約期油一度急漲超過一成至每桶77美元。然而，港股仍然「硬淨」，恒生指數上周五（13日）小幅回調0.59%，全星期有99點漲幅。

 

　　陸家嘴論壇將於周三（18日）和周四（19日）在上海召開，上海市政府預告，中央金融部門將會公布幾項重大金融政策，內銀、內險股近日已偷步炒上，支撐大市。另一方面，中美達成貿易框架協議，短期消除了不明朗因素。

 

港股 | 蕭猷華：恒指維持大漲小回格局

恒指上周五稍作調整，預期23500點有支持，反覆走高。(Envato)

 

　　踏入6月，恒指持續強勢，由6月2日的低位22668點，升至6月11日的高位24439點，累計上升1711點。借中東開戰消息，恒指上周五稍作調整，預期23500點支持力強，維持大漲小回格局。

 

信誠證券投資服務董事　蕭猷華

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