  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

中資金融股｜憧憬陸家嘴論壇有招出，可成中資金融股催化劑？

17/06/2025

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=CEIZg9yAytA

 

 

【說說心理話】被剝奪的哀傷：偶像離世不可以傷心嗎？小朋友不能參加喪禮？專家分享「好好告別」、「好好掛住」的重要性► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01809

浦林成山

7.750

異動股

08428

漢諾佳池

0.630

異動股

02828

恒生中國企業

89.980

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01809 浦林成山
  • 7.750
  • 08428 漢諾佳池
  • 0.630
  • 02828 恒生中國企業
  • 89.980
  • 01370 奧威控股
  • 0.280
  • 02157 樂普生物－Ｂ
  • 5.280
股份推介
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 15.660
  • 目標︰$17.00
  • 02153 達豐設備
  • 0.940
  • 目標︰--
  • 01138 中遠海能
  • 6.940
  • 目標︰$9.00
  • 01896 貓眼娛樂
  • 7.970
  • 目標︰$9.50
  • 02588 中銀航空租賃
  • 64.050
  • 目標︰$70.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 114.800
  • 09992 泡泡瑪特
  • 258.400
  • 00001 長和
  • 48.400
  • 00568 山東墨龍
  • 5.230
  • 00700 騰訊控股
  • 513.500
報章貼士
  • 01024 快手－Ｗ
  • 59.400
  • 目標︰$68.90
  • 02161 健倍苗苗
  • 2.920
  • 目標︰$3.20
  • 09658 特海國際
  • 15.360
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

17/06/2025 16:45  《盤後部署》恒指再失二萬四後市料續上落，大家樂價殘買入博反彈

17/06/2025 16:12  恒指收跌80點報23980，穿兩萬四兼失十天線，北水連續流入

17/06/2025 14:54  《專訪》洪灝：港樓今年料反彈，白銀勢新高，穩定幣難救美債

17/06/2025 16:33  《本港經濟》最新失業率升至3.5%符預期，逾13.5萬人失業

17/06/2025 15:55  【中東戰火】上任僅3日，伊朗最高軍事指揮官沙德馬尼被以軍擊殺

17/06/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５７﹒４３億元，買美團沽小米

17/06/2025 08:43  【大行炒Ｄ乜】伯恩斯坦削美團目標兼降評級，高盛點評食品飲料股

17/06/2025 16:35  《財資快訊》美電升報７﹒８４９７，一周拆息維持０﹒０５％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

澳門將對中東五國實施免簽入境，疊加券商唱好，濠賭股造好可以點部署？新文章
人氣文章

新聞>中國故事

湖南臨澧煙花爆竹廠爆炸增至9死26傷新文章
人氣文章

新聞>專訪

洪灝專訪 | 港樓今年料反彈，白銀勢新高，穩定幣難救美債（有片）新文章
品味生活
生活
人氣文章

肥碌大食遊．曾智華

接近一百分的私房菜晚餐 爆羔本灣奄仔，一見流晒口水！
人氣文章

智慧城市5.0．鄧淑明

AI減少建築廢物方案︰預測廢料量與3D打印技術提升
人氣文章

Foodie What’s On

消委會｜外賣平台爭議不斷！五個月內接獲971宗投訴 呼籲提升服務質素
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

中環黑珍珠指南中菜廳！蘋果木燻頂級西班牙黑毛豬叉燒、奢華魚子醬北京片皮鴨，原隻椒鹽鮮鮑魚仔，打破粵菜死板印象！
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

西裝配Cap帽！90年代的美國街頭時尚，成為了現今「西裝友」的隨性穿搭指南？
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

曾任新加坡首任總理家廚！星馬名廚堅尼地城新餐廳：自家配方濃郁鮮味喇沙摻摻、南洋法式焗泥蟹，回味經典星馬家鄉菜！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
42歲房祖名韓國出席婚禮，髮線後移遭指急速衰老，網民直言比成龍還蒼老
人氣文章
梨狀肌肌群伸展：緩解久坐翹腳肌肉繃緊與疼痛、舒緩痛症
人氣文章
營養師拆解高糖飲食危害：影響專注力及心血管風險，推介10款非高糖包裝蛋糕新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/06/2025 17:19
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/06/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/06/2025 17:19
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/06/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話17/06/2025
澳門將對中東五國實施免簽入境，疊加券商唱好，濠賭股造好可以點部署？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

中東與俄烏和談雙線崩潰，美國喪失外交主導權

17/06/2025 16:09

大國博弈

金油 | 毛偉廉：金油價格因戰急升，回調風險浮現

16/06/2025 11:19

貨幣攻略

中美貿易戰可能出現轉折點

12/06/2025 13:56

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處