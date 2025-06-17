周大福 | 擬發換股債曾插近一成，惟業績改善獲大行升目標，可趁回調吸納？

周大福(01929)趁最新業績有改善、股價回升，昨日(16日)收市後即公布擬發行88億元可換股債券(CB)，所得資金用於黃金首飾業務發展及融資、門店升級等。周大福趁高「抽水」，連升4日走勢斷纜，今早(17日)最多跌近一成，半日仍跌逾7%，為表現最差藍籌。不過，集團績後獲多家大行上調目標價，可否趁回調吸納？

（周大福官網截圖）

擬發88億元可換股債相當於5%股權 用於業務發展及融資等

周大福公布，建議發行本金總額88億元、將於2030年到期的0.375厘可換股債券，並已與獨家全球協調人、帳簿管理人及牽頭經辦人訂立認購協議，根據初始換股價每股17.32元計算，若債券悉數轉換，將發行最多5.08億股新股份，相當於現有已發行股本約5.09%，及經擴大後股本約4.9%。初始換股價較周大福上日收市價13.72元呈溢價26.2%。此外，經辦人可促使債券買方出售名義上與債券相關的現有股份，周大福將購買於同步股本發售中出售的部分股份，作為同步股份回購，預期將以每股12.83元的價格購買1.22億股股份。

公司擬將是次發債所得款項淨額約87.15億港元，用於黃金首飾業務發展及融資、門店升級及海內外市場戰略擴張，以及一般營運資金。公司已向港交所申請批准債券上市，同時將向港交所申請批准新股份上市及進行買賣。

上年度少賺9%惟末期息增逾6% 4至5月零售值跌1.7%

值得一提，周大福上周四(12日)收市後公布，截至2025年3月31日止全年純利59.16億元，按年跌9%；每股基本盈利0.59元，派發末期息32仙，按年增逾6%。期內營業額896.56億元，跌17.5%。執行董事鄭炳熙表示，集團業務逐步復甦，預計今年整體同店銷售將實現低單位數正增長。副主席兼執行董事鄭志雯指，新形象店推出後表現理想，其生產力及銷售能力顯著高於一般門店。集團聚焦高質量發展，持續推進五大策略方針，過去12個月新增門店的銷售額較現有門店高出30%，顯示品牌策略已初見成效。她透露，未來集團計劃在內地及香港增開20間新形象店。

周大福同時公布，由2025年4月1日至5月31日，集團零售值按年跌1.7%，當中內地、港澳及其他市場分別跌2.9%及增6.3%。內地及港澳市場同店銷售分別跌2.7%及增長1.3%，內地及港澳市場同店銷量分別降9.1%及降8.4%。

大摩：業績略勝預期升目標價至14元 大和：每股盈利或大增

大摩發表研報指，周大福2025財年業績略優於預期，收入及淨利潤分別較該行預期高出3%及5%。全年派息0.52元，派息比率達88%，股息收益率為4.3%。預計周大福2026財年收入將實現低至中單位數的按年增長。公司將繼續推進品牌轉型，包括增加20間形象店、推出更多特色系列、推出高級珠寶以提升品牌形象及擴大高端客戶群，以及進行知識產權合作等，維持「增持」評級，目標價由13元升至14元。

大和稱，周大福2025財年淨利潤為59億元，較該行及市場預期高出6%。派息每股0.52元，派息比率為88%。集團2026財年首季同店銷售有望轉正，管理層預期全年同店銷售將恢復至中單位數正增長，與該行預期一致，而經營利潤則與去年持平。由於管理層預期2026財年對沖虧損將大幅減少，周大福每股盈利可能會大幅增長，將其目標價由13元上調至15.5元，維持「買入」評級。

瑞銀：目前或被低估升目標價至16元 摩通：明年經營指引有上行空間

瑞銀預測周大福2026至2028財年間每股盈利年均複合增長率達9%，而且2026財年股息回報率料達6%，按現價水平計相當預測未來12個月市盈率14倍，低於行業中位數15倍，該行認為周大福目前或被低估，對其新一年經營指引有信心，若金價升勢延續，經營利潤指引更存在上調空間。基於最新經營表現、業績指引、更高的同店銷售增長預期、較小的毛利率壓力及更多的營運開支節省，將其2026至2027財年經營利潤預測上調20%至21%，每股盈利預測亦上調21%至30%，目標價從12元上調至16元，預測2026財年每股盈利將按年增長51%，主要受惠於黃金借貸虧損減少，以及品牌轉型和產品組合改善，評級為「買入」。

摩通表示，周大福日前舉辦非交易路演活動，與管理層溝通後，預期2026財年經營指引有上行空間，主要基於該行預測2026財年黃金價格將升至3840美元/盎司，對比公司指引是基於金價每盎司達3200至3400美元的假設。摩通認為，周大福的定價黃金產品銷售保持強勁，對2025財年銷售額貢獻19%，比重較前一年的7%大幅提升，預期產品組合改善勢頭將在2026財年持續，佔比料提升到20%至23%。摩通亦看好周大福持續推進品牌轉型，因此將2026至2027財年盈利預測上調9%至14%，目標價從11.4元升至16.4元，維持「增持」評級。

滙豐研究指，鑑於利潤率的提高，上調周大福今明兩個財年的盈利預測5%至13%，預期今財年盈利按年增長49%，隨金價升值放緩，黃金對沖損失或由上財年的62億元降至20億元。估計周大福2026財年的股息按年增44%至每股0.75元，派息率為85%，或促使現價股息率達到6%，將其目標價由14.6元調高至16.7元，評級為「買入」。

黃瑋傑：發低息CB有著數兼業績明顯改善 惟回到11.8元才較吸引

（黃瑋傑）

輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，周大福今次發CB對於公司股東是好事，今日股價下跌可能因近期升得多出現回吐，理論上若要挑剔，也可指其未來行使換股時會擴大股本帶來一些攤薄，但若全數行使也只發行多約5%新股。而今次發行的CB僅為0.375厘息，以如此低息借到80幾億元去支持未來發展，對公司來說有著數。

黃瑋傑又指，周大福業績下半年有明顯改善，雖然截至3月底止全年業績倒退，營業額按年跌17.5%至896億元，但下半財年營業額有502億元，其實比上半財年增加27.5%；全年純利為59.16億元，按年跌9%，但下半財年純利有33.86億元，比上半財年增加33.8%，公司最差的時間應已過去。而全年派息52仙，按年減少5.5%，比盈利跌幅小，惟股息率約4厘，不算特別吸引，現時市場應是博其業務復甦，加上公司推出新形象店，計劃在內地及香港增開20間，又提到現有5間表現超預期，單店銷售額比普通門店高三成，證明品牌轉型策略有效，公司正推銷的這一「故事」相信會有人認同。不過，公司是否轉型成功未知，它於內地有6500家門店，其中很多都是加盟店，要將其慢慢轉型提高利潤，不是一個輕易任務。周大福股價之前累積升幅大，近期升上來時久不久會回試20天線支持，今日低位只落到近10天線12.4元，回到20天線約11.8元會較吸引。

周大福半日跌7.14%收報12.74元，最多跌9.62%至12.4元，成交6.64億元。其他金飾股亦下跌，六福(00590)跌5.23%報20.85元，周生生(00116)跌1.34%報8.87元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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