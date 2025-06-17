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滙豐資管：港元拆息跌有利港股，料全年南向資金流入千八億美元

17/06/2025

　　滙豐投資管理表示，儘管面臨環球經濟放緩及地緣政治緊張局勢等外來不確定性，亞洲股市仍展現出相對的宏觀韌力。在亞洲，該行仍然偏向看好中國、印度及東盟等更注重國內發展的經濟體，該等國家更有能力透過強勁的內需緩解此等風險。美元走弱的環境或會令金融狀況緩和，促使各國央行能夠採取更多寬鬆政策，以便更好地緩衝宏觀衝擊。

 

滙豐資管：港元拆息跌有利港股，料全年南向資金流入千八億美元

（吳仲賢攝）

 

　　該行認為，假如中美談判進展不順利，中國政府仍有更多空間出台刺激政策。企業盈利在連續三年半下調預測後，呈現企穩跡象，股本回報率的結構性改善、政府適度的政策支持以及新晉科技龍頭將有助於更好地抵禦宏觀衝擊，並為投資者提供比以往更充分的長期投資理由。

 

內地投資者通過南向通湧入港股，全年資金流入或達1800億美元

 

　　滙豐投資管理中國及核心亞洲股票主管沈昱指出，儘管美國關稅發展持續帶來不確定性，但中國股市在過去兩個月表現強韌。該行的策略是優先投資於國內市佔率高的公司，以減少對國際貿易的依賴。此策略性方針充分把握中國的持續經濟改革及增長潛力，同時密切注視外部因素，確保投資組合強韌而穩健。此外，內地投資者通過南向通湧入香港股市，年初至今已達創紀錄的800億美元。按照目前的速度，全年有可能達到1800億美元，相當於2024年流入美國股市的外國資金的一半。

 

港元拆息下跌，有利房地產及公用等板塊

 

　　他續指，受A股公司、ADR回歸及科技公司興趣回升的推動，香港市場上市申請公司數量有所增加。一個月期香港銀行同業拆借利率（HIBOR）已降至2022年以來的最低水平，也將有利香港股市，尤其是房地產、公用及房地產投資信託基金（REIT）等板塊，因此該行仍然看好中港兩地股市的下半年走勢。

 

　　該行指出，在有利的人口結構及人均收入提升等主題、供應鏈多元化帶動的製造業及資本支出繁榮推動下，加上已經實施並正在對整個經濟奏效的改革，該行仍然看好印度的長遠結構性增長前景。印度企業資產負債表實力好轉以及銀行體系健康狀況大幅改善同為利好因素。

 

料今年美聯儲將減息一至兩次，亞洲經濟前景謹慎樂觀

 

　　滙豐投資管理亞洲固定收益投資主管兼董事總經理梅立中表示，該行預期今年美國聯儲局將減息為1至2次，需視乎經濟數據及通脹情況等，但就業市場仍強勁，經濟不會斷裂，減息屬利率正常化趨勢，對中長線風險資產有正面支持。

 

　　對於港股，沈昱表示，預期現時的市盈率水平具有上升空間，若資金持續流入，市盈率有望進一步提升。

 

　　滙豐投資管理表示，即使面對持續的貿易及政策不確定性，亞洲經濟前景依然謹慎樂觀。近期美國關稅緩和令環球滯脹風險降溫，有助推動通脹及增長前景向好。雖然關稅變動預料導致市場波動加劇，但相比美國貿易的直接影響，亞洲信貸市場更易受環球宏觀環境的影響。各國或會採取國內刺激措施及結構性改革去緩減外來衝擊，從而增強韌性。

 

　　該行指出，美元大幅下跌或會加劇去美元化趨勢，中國將利用美國貿易政策的不確定性建立戰略夥伴關係，並透過非常規措施刺激國內消費。隨著美國例外論的消退，該行預計受亞洲地區經濟表現分歧及相對穩定性的推動，資金將逐步重新配置到亞洲。

 

　　中長期而言，在美元走勢穩定、經常帳穩健及通脹溫和的支撐下，大多數亞洲經濟體或會放寬貨幣政策，並提高外匯靈活性。當地利率仍然有利，預計隨著區內基本因素改善及資本流動回暖，貨幣將逐步走高。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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