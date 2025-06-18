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美股 | 特朗普稱對伊朗「失去耐性」，道指跌近300點

18/06/2025

美股 | 特朗普稱對伊朗「失去耐性」，道指跌近300點

　　美股收市報跌，中東局勢持續惡化，美國總統特朗普表示已失去耐性，要求伊朗無條件投降。聯儲局今日（17日）起召開貨幣政策會議，將於明日（18日）公布政策決議及聲明。

 

　　道指低開156點，其後最多跌382點，低見42132點；標指曾跌0.97%，納指亦一度挫1.1%。道指收市報跌299.29點，或0.70%，報42215.80點；標普500指數跌50.39點，或0.84%，報5982.72點；納指跌180.12點，或0.91%，報19521.09點。

 

　　特朗普於其旗下社交平台Truth Social發文，強調美方「確切掌握」伊朗最高領袖哈梅內伊的藏身地點，但同時表明目前暫不會將哈梅內伊列為軍事攻擊對象。他又表示對伊朗「已逐漸失去耐心」，並呼籲伊朗「無條件投降」。

 

美股石油板塊普遍造好

 

　　中東局勢持續緊張，市場對石油供應風險升溫，美股石油板塊普遍造好，英國石油(US.BP)升1.4%，雪佛龍(US.CVX)升1.9%、埃克森美孚(US.XOM)亦錄得1.4%升幅。

 

　　美國參議院最新預算法案提出，將於2028年前全面取消太陽能及風能稅務減免，消息觸發太陽能相關股份出現大規模拋售。Sunrun(US.RUN)急挫逾40%，Enphase Energy(US.ENPH)下跌逾23%，First Solar(US.FSLR)跌逾17%，SolarEdge Technologies(US.SEDG)則重挫33%。

 

　　重磅股方面，特斯拉(US.TSLA)跌3.9%，英偉達(US.NVDA)跌0.4%，Meta(US.META)跌0.7%，蘋果(US.AAPL)跌1.4%。

 

　　美匯指數報98.81，較前一交易日升0.68%，結束連續多日跌勢。美元兌日圓延續升勢，日內高見145.38，低見144.38，報約145.35，較前一交易日升0.42%。歐元兌美元交投於1.1481，較上一交易日跌0.69%，日內波動區間介乎1.147至1.158，整體維持中等波幅。

 

　　現貨黃金及紐約期金價格維持高位震盪。現貨金一度上探至每盎司3400美元上方，隨後於歐洲時段略為回落，報約3384.61美元，日內微跌0.02%。紐約期金跌0.47%，報每盎司3401.23美元。

 

主要期油價格上升

 

　　國際原油市場延續強勢，主要期油價格上升。布蘭特期油報約76.36美元，日內升4.27%，紐約期油亦升至73.20美元，單日漲逾4.19%。

 

撰文：經濟通國金組

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