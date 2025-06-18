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開市Go | 美零售續弱，中歐經貿對話疑取消，京東申穩定幣牌

18/06/2025

要聞盤點

 

1、美股收市報跌，中東局勢持續惡化，美國總統特朗普要求伊朗無條件投降，並威脅伊朗最高領袖哈梅內伊。聯儲局周二(17日)起召開貨幣政策會議，將於周三(18日)公布政策決議及聲明。道指收市報跌299.29點，或0.70%，報42215.80點；標普500指數跌50.39點，或0.84%，報5982.72點；納指跌180.12點，或0.91%，報19521.09點。中國金龍指數下跌131點。日經期貨截至上午8時01分上升125點。

 

2、美國商務部公布，5月份美國零售銷售按月下跌0.9%，跌幅較市場預期的0.7%為大，反映消費動力持續疲弱。這是繼4月零售表現持平後，消費數據再度轉差，顯示高利率及通脹壓力繼續影響美國家庭支出意欲。另外，美國聯儲局最新數據顯示，5月美國工業生產按月意外下跌0.2%，遠遜市場預期的0.1%增長，反映製造業及相關產業活動復甦動力有所放緩。

 

3、G7峰會主辦國加拿大公布，包括美國總統特朗普在內的G7領袖，達成聯合聲明涵蓋六個議題，包括關鍵礦產、人工智能(AI)、量子電腦、以色列與伊朗衝突等。

 

4、以色列與伊朗衝突進入第5日，伊朗中部伊斯法罕省東部及北部地區多次傳出爆炸聲，首都德黑蘭多次發生爆炸。特朗普在社交媒體發文指，已完全掌控伊朗領空，同時稱暫時不會殺死伊朗最高領袖哈梅內伊，不過會促使伊方無條件投降。

 

5、據報歐盟取消中歐高層經貿對話，中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會上未有證實消息。至於英國《金融時報》引述知情人士披露，歐洲官員決定拒絕出席作為旗艦機制的中歐高層經貿對話，北京一方希望進行對話，惟歐盟認為談判沒有取得任何進展。

 

6、特朗普表示，可能會再度延長對中國字節跳動剝離旗下「TikTok」美國資產的最後期限，這將為特朗普第三次推遲期限。

 

7、香港政府統計處公布，經季節性調整的3至5月失業率為3.5%，較上月公布2至4月的3.4%，上升0.1個百分點，數字創近兩年半以來新高。

 

8、市場消息指，周一(16日)截止認購的海天味業(03288)公開發售吸引逾39萬人，超額認購930倍。多間券商周二(17日)陸續發出中籤通知，有斥資近3億元抽78971手的「頂頭槌」投資者，最多僅中77手，意味中籤率僅約0.0985%。

 

9、內地珠寶首飾商周六福珠寶(06168)今日至下周一(23日)招股，每手100股入場費約2424元，預計於下周四（26日）掛牌；香水代理商集團穎通控股(06883)今日至下星期三（25日）招股，每手1000股入場費約3414元。公司預計下周四掛牌；內地高端月子中心經營商聖貝拉(02508)公布，今日至下星期一招股，每手500股入場費約3323.18元，預計同於下周四掛牌。

 

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