盤前攻略 | 兩大因素促美股議息觀望期復跌 港股等消息料續悶

美國5月份零售銷售按月急跌0.9%差過預期，跌幅為今年以來最大，並且連跌兩個月。美國5月份工業生產指數轉跌0.2%，是3個月來第二次下降，市場原本預期維持不變。另外，以色列擴大對伊朗的攻擊，以及美國總統特朗普提早離開七大工業國(G7)峰會，令外界質疑以伊兩國能否短期內停火。

（Canva圖片）

盡管美聯儲將於周三公布議息結果，按慣例議息前夕股市表現應悶，惟美股周二受不利消息影響下跌。道指低收299點，收報42215點；標普500指數收跌50點，報5982點；納指收跌180點，報19521點。特斯拉據報將停止Cybertruck、Model Y德州生產一周，收跌3.9%。蘋果跌1.4%。

反映中國概念股表現的金龍指數下跌1.77%。阿里巴巴跌0.80%，報115.03美元；京東跌0.93%，報33.17美元；百度跌1.42%，報86.01美元；理想跌4.47%，報26.94美元；小鵬跌0.43%，報18.57美元；蔚來跌2.27%，報3.44美元；嗶哩嗶哩跌2.60%，報20.60美元。

夜期低水，ADR普遍低走

恒指夜期跌162點，報23813，低水167點。ADR個股方面，美團(03690)ADR較港股低1.12%，折合136.6港元；長和(00001)ADR較港股低2.04%，折合47.4港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.45%，折合511.2港元；小米(01810)ADR較港股低1.09%，折合53.4港元；港交所(00388)ADR較港股低0.69%，折合410.6港元；滙控(00005)ADR較港股低0.24%，折合91.9港元。





中東局勢轉趨緊張，惟市場觀望陸家嘴論壇





參考最新牛熊證街貨分布圖，牛證總數昨日上升過千張至10356張對應期指。牛證重貨區仍然維持在23600至23699區間，數量增至1131張，而最多新增區位於23700至23799區間，該區總數693張之中有378張屬於新增；顯示好友期望恒指今日反彈。熊證總數增加203張至5969張，重貨區維持在24500至24599區間，但數量減少207張至736張。不過，熊證在更貼價的前幾個區間有增加，顯示淡友對大市續跌仍有信心，目前形勢是好淡爭持。





有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌105點，報23847，低水133點，預料恒指低開數十點。中東局勢原本有望暫時緩和，但昨日再添變數，以色列重新加強對伊朗攻擊，為環球金融市場帶來不確定性。不過，從以伊近期衝突港股表現顯示，恒指受中東局勢影響相對較小。由於聯儲局今晚議息，加上陸家嘴論壇今天開鑼，市場觀望內地會否推出利好金融市場的政策。預料恒指窄幅上落，繼續在十天線附近遊走。

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