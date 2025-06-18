  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

盤前攻略 | 兩大因素促美股議息觀望期復跌 港股等消息料續悶

18/06/2025

　　美國5月份零售銷售按月急跌0.9%差過預期，跌幅為今年以來最大，並且連跌兩個月。美國5月份工業生產指數轉跌0.2%，是3個月來第二次下降，市場原本預期維持不變。另外，以色列擴大對伊朗的攻擊，以及美國總統特朗普提早離開七大工業國(G7)峰會，令外界質疑以伊兩國能否短期內停火。

 

盤前攻略 | 兩大因素促美股議息觀望期復跌 港股等消息料續悶

（Canva圖片）

 

　　盡管美聯儲將於周三公布議息結果，按慣例議息前夕股市表現應悶，惟美股周二受不利消息影響下跌。道指低收299點，收報42215點；標普500指數收跌50點，報5982點；納指收跌180點，報19521點。特斯拉據報將停止Cybertruck、Model Y德州生產一周，收跌3.9%。蘋果跌1.4%。

 

　　反映中國概念股表現的金龍指數下跌1.77%。阿里巴巴跌0.80%，報115.03美元；京東跌0.93%，報33.17美元；百度跌1.42%，報86.01美元；理想跌4.47%，報26.94美元；小鵬跌0.43%，報18.57美元；蔚來跌2.27%，報3.44美元；嗶哩嗶哩跌2.60%，報20.60美元。

 

夜期低水，ADR普遍低走

 

　　恒指夜期跌162點，報23813，低水167點。ADR個股方面，美團(03690)ADR較港股低1.12%，折合136.6港元；長和(00001)ADR較港股低2.04%，折合47.4港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.45%，折合511.2港元；小米(01810)ADR較港股低1.09%，折合53.4港元；港交所(00388)ADR較港股低0.69%，折合410.6港元；滙控(00005)ADR較港股低0.24%，折合91.9港元。


　　
中東局勢轉趨緊張，惟市場觀望陸家嘴論壇


　　
　　 參考最新牛熊證街貨分布圖，牛證總數昨日上升過千張至10356張對應期指。牛證重貨區仍然維持在23600至23699區間，數量增至1131張，而最多新增區位於23700至23799區間，該區總數693張之中有378張屬於新增；顯示好友期望恒指今日反彈。熊證總數增加203張至5969張，重貨區維持在24500至24599區間，但數量減少207張至736張。不過，熊證在更貼價的前幾個區間有增加，顯示淡友對大市續跌仍有信心，目前形勢是好淡爭持。


　
　　有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌105點，報23847，低水133點，預料恒指低開數十點。中東局勢原本有望暫時緩和，但昨日再添變數，以色列重新加強對伊朗攻擊，為環球金融市場帶來不確定性。不過，從以伊近期衝突港股表現顯示，恒指受中東局勢影響相對較小。由於聯儲局今晚議息，加上陸家嘴論壇今天開鑼，市場觀望內地會否推出利好金融市場的政策。預料恒指窄幅上落，繼續在十天線附近遊走。

 

【你點睇？】中東局勢再趨緊張，以色列伊朗互相攻擊，你認為局勢會否升級？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00314

思派健康

4.700

異動股

02800

盈富基金

24.140

異動股

03690

美團－Ｗ

134.300

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00314 思派健康
  • 4.710
  • 02800 盈富基金
  • 24.140
  • 03690 美團－Ｗ
  • 134.400
  • 02172 微創腦科學
  • 14.920
  • 02828 恒生中國企業
  • 89.000
股份推介
  • 06820 友誼時光
  • 1.000
  • 目標︰--
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 15.380
  • 目標︰$17.00
  • 02153 達豐設備
  • 0.940
  • 目標︰--
  • 01138 中遠海能
  • 6.910
  • 目標︰$9.00
  • 01896 貓眼娛樂
  • 7.920
  • 目標︰$9.50
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 111.500
  • 00001 長和
  • 48.450
  • 00388 香港交易所
  • 405.200
  • 00700 騰訊控股
  • 506.000
  • 02318 中國平安
  • 47.200
報章貼士
  • 06886 HTSC
  • 15.120
  • 目標︰--
  • 00631 三一國際
  • 6.950
  • 目標︰$7.50
  • 02460 華潤飲料
  • 12.060
  • 目標︰$15.00
熱炒概念股
即時重點新聞

18/06/2025 09:24  觀望美議息結果恒指低開120點報23859，理想汽車下跌

18/06/2025 09:00  《盤前攻略》兩大因素促美股議息觀望期復跌，港股等消息料續悶

18/06/2025 08:30  【開市Ｇｏ】美零售續弱，中歐經貿對話疑取消，京東申穩定幣牌

18/06/2025 08:17  北京建設(0925)控股股東溢價2.5倍建議私有化，今早復牌

18/06/2025 07:50  《國金頭條》特朗普稱對伊朗「失去耐性」，道指跌近300點

18/06/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入６３﹒０２億元，買建行沽騰訊

18/06/2025 08:52  【大行炒Ｄ乜】高盛升小鵬目標近五成兼升級，滙證看中移動破百元

17/06/2025 16:35  《財資快訊》美電升報７﹒８４９７，一周拆息維持０﹒０５％

專題透視
人氣文章

新聞>國際動態

抖音 | 白宮第三次為TikTok續期，再延90天實施禁令新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

盤前攻略 | 兩大因素促美股議息觀望期復跌 港股等消息料續悶新文章
人氣文章

新聞>今日焦點股

今日焦點股 | 京東擬在全球主要貨幣國家申請穩定幣牌照，以降低跨境支付成本新文章
品味生活
生活
人氣文章

快樂退休．曾智華

退休安居的選擇
人氣文章

英倫出走日記．Cally

移民英國｜英國本地畢業生難搵工? 兼職、微型創業成熱門出路
人氣文章

Member Zone

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

電影《馴龍記》：15年後，延續思噎仔與冇牙仔的旅程
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

當伴侶成為家人：無性婚姻，失去了甚麼？
人氣文章

Fashion

韓國大熱時裝品牌Marithe Francois Girbaud Outlet分店開幕！$250入手經典Logo Tee、Cap帽，還有折上折優惠！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
消委會檢測30款米製麵食：8成含金屬污染物！28款安全食用推薦名單
人氣文章
易經名家山今老人講20種天然養生食材！西芹+山楂降血壓血脂？香蕉助眠、淮山補腎？止痛消炎多吃這兩種食物新文章
人氣文章
研究揭26歲大腦開始老化！醫生籲提防4大隱形元兇，掌握大腦回春7招
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/06/2025 10:16
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/06/2025 10:16
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/06/2025 10:16
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/06/2025 10:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章國際動態18/06/2025
抖音 | 白宮第三次為TikTok續期，再延90天實施禁令
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

中東與俄烏和談雙線崩潰，美國喪失外交主導權

17/06/2025 16:09

大國博弈

金油 | 毛偉廉：金油價格因戰急升，回調風險浮現

16/06/2025 11:19

貨幣攻略

中美貿易戰可能出現轉折點

12/06/2025 13:56

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處